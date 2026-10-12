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Алекс и Мони Николови спечелиха първи трофей заедно в Италия

12 октомври 2026, 20:20 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: facebook.com/volleyBUL.official
Алекс и Мони Николови спечелиха първи трофей заедно в Италия

Двама от най-добрите волейболисти на България братята Александър и Симеон Николови играят заедно и на клубно ниво от началото на новия сезон. Мони премина в италианския Кучине Лубе Чивитанова, където Алекс играе вече от няколко години. Те вече печелят заедно и за новия си отбор, като дори вдигнаха трофей. След победата с 3:1 (25:23, 29:31, 25:21, 25:14) над Алианц Милано Николови завоюваха "Йези Къп".

Алекс и Мони николови загряха за сезона

Александър Николов се присъедини към Кучине Лубе Чивитанова през лятото на 2022 г. От тогава той се наложи като един от най-важните играчи в отбора и е сред водещите реализатори не само на Лубе, а и в цяла Италия. През лятото на 2026 г. към него се присъедини и брат му Симеон, който прекара предишния сезон в руския Локомотив Новосибирск. Двамата вече записаха победи заедно и на клубно ниво, като завоюваха трофея от "Йези Къп" - приятелска надпревара, в чийто финал надвиха Алианц Милано с 3:1.

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Симеон Николов и Александър Николов

Мони е най-полезен, Алекс записа 16 точки

Турнирът "Йези Къп" е част от подготовката на италианските тимове. Симеон Николов показва бърза адаптация към новия си отбор, след като дори взе наградата за най-полезен играч на цялата надпревара. Александър се представи блестящо на финала, като завърши мача с 16 отбелязани точки. От другата страна на мрежата, в отбора на Милано, стоеше друг българин - Георги Татаров, който записа 5 точки.

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Александър Николов Симеон Николов Лубе Чивитанова
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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