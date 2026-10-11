По-добре да те срещне дрон, отколкото кандидат за президент в България

От вече над 2 седмици в България тече предизборна кампания – за нов президент. Даже има представяния по БНТ, а и не само, готвят се дебати. Но от нивото ти иде отново да забравиш, че има избори.

През сутрешния блок на БНТ минава всичко живо, на което му е хрумнало, че може да е президент/вицепрезидент. Давам препратки към само две от участията, които бяха толкова срамни, че няма как да бъдат изцяло подминати – макар че все си повтарям, че е по-добре такива неща да не бъдат виждани – ОЩЕ:

Логично е като имаш горните два примера, дори да не обръщаш внимание, че проф. Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев например също са кандидатпрезидентска двойка. За Дражев се знае достатъчно, макар че времето вече хвърля покрова на забравата за инициативи като "Черноморец Бургас-София" и рекорда им от поредни загуби в "елита" на българския футбол - на 6 октомври, в сутрешния блок на БНТ, той обяви, че заедно с проф. Аврамов нямали никакво желание да стават политици, насила щели да станат и щели да направят революция – защото БНТ обслужавала силните на деня. А Аврамов нашумя с лечението си срещу Ковид, което, (не)знайно защо, не се превърна в панацея за глобално здраве. Не вярвам това да е свързано с 2016 година и отнемането на лиценза на клиниката му за неконвенционални методи за онколечение, което доведе до куп съдебни дела и медицинският център оцеля – или пък ще да е точно заради това, всеки сам си преценЯ, както гласеше диалектичният ковид фейсбук фолклор – ОЩЕ:

За да обобщя нивото - ето го, Борис Анзов, който в сутрешния блок на БНТ не можа да се сети коя е Ива Михайлова, но само като му обясниха и набързо "оправи" казуса с нея. Кой е Анзов, подсетете се (или научете) - ОЩЕ: Арестуваха български журналист, предложил брак на Мария Захарова с кавказка сабя и на кон

Когато обаче куп такива възможности за избор на президент и вицепрезидент като гореизброените (и Александър Томов е в кюпа, къде без него – ЦСКА и "Кремиковци" да разкажат; и Волен Сидеров, отдавна преминал пика на политическата си слава, но хващащ се като удавник за сламка с какво да блесне) блестят в очите ни, трудно виждаме други неща – за "сериозните" кандидати. Ще кажат всички кандидатирали се, че всеки има шанс – на хартия сигурно, на практика всички знаем, че фаворитите са ясни. Кой от тях все сгазва лука, трудно се вижда, когато в националния ефир вървят крясъци срещу евреите или тръгваме да раздаваме храна по военен маниер.

Човешкият мозък си има предел – за съжаление, когато става въпрос да избираме хора за президент или парламент, трябва да намерим начин да разкараме фоновия шум и да чуем и видим същественото.

Автор: Ивайло Ачев