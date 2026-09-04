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И физик ще е кандидат за президент, вицепрезидентът му е бизнесмен, лежал в затвора

04 септември 2026, 11:40 часа 521 прочитания 0 коментара
Снимка: Ива Иванова / Аctualno.com
И физик ще е кандидат за президент, вицепрезидентът му е бизнесмен, лежал в затвора

Още една кандидатпрезидентска двойка се включва в надпреварата за "Дондуков 2".

Стана ясно, че инициативен комитет е издигнал кандидатурата на физика Лъчезар Аврамов, както и на неговия вицепрезидент - бизнесмена Ивайло Дражев.

Преди 5 години Аврамов беше кандидат за вицепрезидент на Александър Томов, като двамата бяха издигнати от "Българска Социалдемокрация - Евролевица", предаде БНТ.

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Кой е Лъчезар Аврамов?

Проф. д.ф.н. Лъчезар Аспарухов Аврамов е български учен, физик и общественик.

Завършил е Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава докторска дисертация в Московския държавен университет (МГУ) в областта на биофизиката.

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Проф. Аврамов е доктор на физическите науки и бивш директор на Института по електроника към Българската академия на науките (БАН). Той е създател на ново за страната научно направление – „Биомедицинска фотоника“, както и на едноименната лаборатория и национален център. 

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Той е съучредител и директор на единствения в България Център за интегративна медицина, фокусиран върху нетоксични, алтернативни и комбинирани методи за лечение на тежки заболявания (включително онкологични).

Проф. Аврамов не влиза в политиката за първи път. На президентските избори през ноември 2021 г. той беше кандидат за вицепрезидент в двойка с политическия лидер Александър Томов, издигнати от ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“. Тогава двойката получи 0,27% от гласовете.

Кой е Ивайло Дражев?

Ивайло Дражев е български бизнесмен, политически активист и бивш футболен функционер.

Източник: lap.bg

В миналото Дражев беше популярно име в българския футбол. Той заемаше поста президент на ПСФК „Черноморец Бургас“ (София) и футболния клуб „Черноморец“ (Бургас). През годините той многократно влизаше в открити конфликти с ръководството на Българския футболен съюз (БФС) и се опитваше да се кандидатира за президент на съюза.

Управлява и участва в собствеността на редица търговски дружества, включително свързани с хотелиерство и винарство.

Ивайло Дражев прекара години в затвора, след като получи окончателна 7-годишна ефективна присъда. Наказанието му беше наложено за предизвикана от него тежка катастрофа по непредпазливост през 1998 г. край Бургас, при която загинаха двама души. Той изтърпя присъдата си и беше освободен, като по-късно твърдеше в медийни изяви, че делото срещу него е било политическа поръчка.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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