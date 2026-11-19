В България очевидно се появи нова дисциплина, в която държавното управление се стреми към рекорди. Не става дума за спортни постижения, икономически резултати или качество на публичните услуги, а за употребата на думи като "рекордно", "историческо" и "безпрецедентно". Ще ги чуете да се изричат многократно, от различни министри и други лица в управлението, сякаш някой ги е задължил да ги повтарят до втръсване.

Преди дни спортният министър Енчо Керязов гордо обяви, че бюджетът на ведомството му за 2027 година ще бъде рекорден – над 107 милиона евро. Малко след това колегата му Евтим Милошев представи "най-големия бюджет в историята" на Министерството на културата – над 307 милиона евро. Е, не думай! Нима при растящи цени, заплати и икономика трябва да очакваме бюджетите да стават все по-малки?

Въпросът е какво реално получаваме срещу тези пари. Как и за какво ще бъдат харчени. Колко нови спортни бази ще бъдат изградени? Колко повече деца ще спортуват? Ще се подобрят ли условията за треньорите? И колко от допълнителните средства действително ще стигнат до хората, вместо просто да покрият поскъпналата издръжка? Защото, както вече написах в свой коментар по темата, България продължава да инвестира в медали, вместо в спортуващи хора.

Керязов обяви и още нещо в сферата на "безпрецедентните рекорди": "Министерството на младежта и спорта ще награди Карлос със 110 000 евро. Това е безпрецедентна премия за спортист в индивидуален спорт в България!". Само че през 2024 година Карлос Насар получи 250 000 лева, или приблизително 128 000 евро, за олимпийската си титла. На какво основание сегашната премия се нарича "безпрецедентна", особено съобщено по този начин от спортния министър?

Думата "безпрецедентно" се чу и от поне още двама представители на "Прогресивна България" в правителството и в парламента. Вицепремиерът Александър Пулев представи пакет за подкрепа на бизнеса и домакинствата за 2 млрд. евро с това, че "цените са безпрецедентни и действията на правителството са безпрецедентни". Иван Белчев, депутат от управляващото мнозинство, каза на свой ред, че "представянето на проектобюджета в УНСС е един абсолютно безпрецедентен акт на прозрачност".

Един непоискан съвет към управляващите: малко по-полека с гръмките думи. Не е това начинът да се отговаря на критиките към Бюджет 2027. Защото, ако непрекъснато се хвалите с рекордни, исторически и безпрецедентни бюджети, премии и разходи, хората ще имат пълното право да очакват и рекордни резултати.

Автор: Стефан Йорданов