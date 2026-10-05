Кабинетът "Радев":

Ама няма ли да бъдете президент и на гражданите?

05 октомври 2026, 8:01 часа 963 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив във Facebook
Ама няма ли да бъдете президент и на гражданите?

"Аз съм селянин!". След като така развълнувано описа себе си кандидатът за президент Йордан Малджански в сутрешния блок на БНТ, водещите се съгласиха веднага с неговото самоопределение, а Христина Христова реши да го попита: "Ама няма ли да бъдете президент и на гражданите?". Видът на кандидатът в студиото също беше особен. Той беше с носия и червена шапка. В началото на интервюто шапката закриваше очите му, като водещите го помолиха да я свали или да я вдигне, за да му се вижда лицето.

"На моята шапка пише това, което трябва. То е копирано от президента Тръмп. Имам негова шапка. Обединен фронт за спасение на България - да направим България отново велика", каза още Малджански. 

Водещите се опитаха да го успокоят

Кандидат-президентът иска България отново да стане аграрна, като водещите го попитаха дали това означава връщане на ТКЗС-то, като той се ядоса и заяви, че няма това предвид. 

В рамките на разговора водещите се опитаха да успокоят госта, като го призоваваха да не се ядосва. 

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Малджански обещава да прави Консултативен съвет за национална сигурност през ден и Комисия по прехраната и военновременни запаси. 

"Храната, която я нямаш, е оръжие за убиване на хора", категоричен е кандидатът. ОЩЕ: Окончателно: 27 кандидат-президентски двойки и проверка на машините за вота

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БНТ Христина Христова Граждани селяни президентски избори 2026 Йордан Малджански
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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