"Аз съм селянин!". След като така развълнувано описа себе си кандидатът за президент Йордан Малджански в сутрешния блок на БНТ, водещите се съгласиха веднага с неговото самоопределение, а Христина Христова реши да го попита: "Ама няма ли да бъдете президент и на гражданите?". Видът на кандидатът в студиото също беше особен. Той беше с носия и червена шапка. В началото на интервюто шапката закриваше очите му, като водещите го помолиха да я свали или да я вдигне, за да му се вижда лицето.

"На моята шапка пише това, което трябва. То е копирано от президента Тръмп. Имам негова шапка. Обединен фронт за спасение на България - да направим България отново велика", каза още Малджански.

Водещите се опитаха да го успокоят

Кандидат-президентът иска България отново да стане аграрна, като водещите го попитаха дали това означава връщане на ТКЗС-то, като той се ядоса и заяви, че няма това предвид.

В рамките на разговора водещите се опитаха да успокоят госта, като го призоваваха да не се ядосва.

Малджански обещава да прави Консултативен съвет за национална сигурност през ден и Комисия по прехраната и военновременни запаси.

"Храната, която я нямаш, е оръжие за убиване на хора", категоричен е кандидатът. ОЩЕ: Окончателно: 27 кандидат-президентски двойки и проверка на машините за вота