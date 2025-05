Бащата на Илон Мъск със самопризнание: Убих трима души, за да спася дъщеря си (ВИДЕО)

Ерол Мъск, баща на технологичния магнат Илон Мъск, сподели шокиращи подробности за смъртоносно нахлуване в дома си, което според него е спасило малката му дъщеря от ужасна съдба, в един вълнуващ спомен отпреди повече от две десетилетия. В подкаста "Anything Goes with James English" 79-годишният Мъск разказа как през 1998 г. е прострелял смъртоносно трима въоръжени натрапници в един от имотите си в Йоханесбург, което според него е предотвратило ритуалното убийство на шестгодишната му дъщеря Али.

Инцидентът се е случил в Сандтън, Йоханесбург - във времена, в които мерките за лична сигурност, включително носенето на огнестрелно оръжие, не са били рядкост поради високата престъпност. Ерол, бивш инженер и опитен майстор на бойните изкуства, взел със себе си револвера си .357 Magnum, докато наглеждал боядисването на жилището, което притежавал под наем. Дъщеря му го придружавала по време на пътуването.

Убийството

Докато приготвял ваната за Али, Ерол чул шум от хола. Той описва, че се сблъскал с "около седем или осем мъже", единият от които бил добре облечен със сако и вратовръзка. Светлините били включени заради проверката на боядисването, което позволявало да се вижда добре в цялата къща. Когато Ерол се приближил и попитал как са влезли въпреки електрическата ограда, последвала бърза ескалация на насилието, застрашаващо живота.

"Той вдигна лявата си ръка - предположих, че иска да се ръкува... и видях, че от ръцете му излизат искри и той стреля по мен с оръжие с лявата си ръка повече или по-малко от нивото на бедрото му", спомня си Ерол. "Вероятно съм се скрил или съм отскочил, или съм направил нещо... куршумът мина покрай мен и се заби в една стъклена врата, която се строши."

Инстинктите от две десетилетия карате се задействали, което позволило на Ерол да избегне първоначалния изстрел. Той се втурнал към банята, за да вземе револвера си. Когато натрапниците го последвали, той се прицелил в мъжа, който се опитал да го застреля. "Уцелих човека с вратовръзката... и този куршум влезе и в онзи зад него" - разказва Мъск, чийто син наскоро разкри колко време остава на Земята, преди да бъде изпепелена.

Третият нападател бил прострелян в бедрото и по-късно починал от раните си. Въпреки че са го превъзхождали по брой и въоръжение, Ерол твърди, че нападателите са изстреляли общо 52 куршума, но неговите два изстрела се оказали смъртоносни.

Спасение и мрачно предупреждение

Оцелелите избягали от мястото на инцидента, а Ерол се спасил с дъщеря си през счупен прозорец. Двамата потърсили помощ на улицата, след което се укривали и по-късно тръганли и на терапия. Въпреки че първоначално Ерол бил обвинен в непредумишлено убийство, той бил оправдан на основание самозащита.

Размишлявайки върху ситуацията, той разсъждава какво би се случило, ако не е бил въоръжен. "Ами просто щяха да ме убият. Али щяха да я превърнат в "мути", казва той. Терминът "мути" се отнася до традиционната африканска медицина, която в някои крайни и криминални контексти включва ритуални убийства. Според Ерол полицията му казала, че дъщеря му е можела да бъде разчленена и използвана за магьосничество. "Главата ѝ щеше да виси от огледалото на таксито", казва той. "Сваряват главата, докато се свие, и я окачват на огледалото на таксито.", завършва Мъск, цитиран от "Marca".

