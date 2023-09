Катастрофалното наводнение в Либия: 3000 загинали и 10 000 изчезнали (ВИДЕА)

„Можем да потвърдим от нашите независими източници, че броят на изчезналите хора в момента достига 10 000“, каза пред репортери служителят, който е ръководител на делегацията на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC), цитиран от Ройтерс.

Най-малко 1000 тела вече са открити само в град Дерна, а общият брой на жертвите се изчислява на около 3 000. Властите очакват тези цифри да се увеличат.

"Върнах се от Дерна. Там е наистина катастрофално. Тела лежат навсякъде - в морето, в долини, под сгради", каза министърът на гражданската авиация и член на извънредната комисия в администрацията Хишем Абу Чкиват. И добави: „Броят на откритите тела в Дерна е повече от 1000. Не преувеличавам, когато казвам, че 25% от града го няма. Много, много сгради са се срутили.“

Опустошителната сила на циклона

Ураганът "Даниел", който връхлетя Либия на 10 септември, донесе със себе си силни дъждове и гръмотевични бури. Разрушенията са многобройни като най-сериозни са те именно в град Дерна, където се скъсаха и два язовира.

Ахмед ал-Мосмари, официален представител на либийската армия, заяви вчера, че водата от двата язовира е заляла града: "Три моста напълно се срутиха. Водата се изля в кварталите. Цели квартали бяха отнесени в морето заедно с обитателите им”, цитира го Euronews.

Светът помага

Италия и Турция вече обявиха, че ще изпратят помощ на Либия.

Съболезнования и подкрепа за пострадалите изказаха турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган и френският президент Еманюел Макрон. "Моята солидарност за либийския народ, който пострада от ужасни наводнения. Франция изказва своите съболезнования на семействата на жертвите и мобилизира ресурси за оказване на спешна помощ", написа Макрон в X.

Ma solidarité avec le peuple libyen qui subit de terribles inondations. La France présente ses condoléances aux familles des victimes et mobilise des moyens pour apporter une aide d'urgence. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2023

Припомняме, че на 8 септември друго бедствие с изключително разрушителна сила порази света - земетресението с магнитуд от 6,8 по Рихтер в Мароко, най-голямото за последните над 60 години, където мащабът на катастрофата е съпоставим с този в Либия. Броят на жертвите в Мароко също се доближава до 3 000 души.