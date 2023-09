Близо 2000 загинали при наводнения в Либия, ЕС готов да помогне (ВИДЕО)

Междувременно стана ясно, че Европейският съюз е готов да се притече на помощ.

„ЕС е готов да помогне на засегнатите от това бедствие. Изпращаме нашите най-искрени съболезнования, от името на ЕС, на либийския народ и семействата на жертвите“, каза председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

BREAKING | 1,500 bodies have reportedly been recovered after catastrophic flooding occurred in Derna, Libya due to Storm Daniel; Over 5,000 people are still missing. pic.twitter.com/yDdhlVj9fT