Тръмп забърка расов скандал: Даде бежански статут на бели южноафриканци (ВИДЕО)

Група от 59 бели южноафриканци е пристигнала в САЩ, където всеки от нея ще получи статут на бежанец. Президентът Доналд Тръмп заяви, че молбите за бежански статут на африканското малцинство в страната са били ускорени, защото те са били жертви на "расова дискриминация". Южноафриканското правителство заяви обаче, че хората от групата не са подложени на такова преследване, което да им носи статут на бежанци.

Администрацията на Тръмп спря всички други случаи на прием на бежанци, включително за кандидати от военни зони. Human Rights Watch определи този ход като "жесток расов обрат", заявявайки, че на хиляди хора, включително много тъмнокожи и афганистански бежанци, им е било отказано убежище в САЩ.

❗️U.S. officials welcome white South Africans who have been granted refugee status by the Trump administration, recognizing them as victims of racial discrimination in their home country. https://t.co/jqhUBUfu9R pic.twitter.com/McpU0T97tT