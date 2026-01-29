1000 долара още с раждането: Тръмп лансира нова програма (ВИДЕО)

1000 долара за всяко новородено. Американският президент Доналд Тръмп обяви нова програма. От 1 януари 2025 г. до 31 декември 2028 г. всяко дете, родено в Съединените щати, ще получава депозит от 1000 долара в специална инвестиционна сметка. Средствата ще бъдат инвестирани в индексни фондове на американския фондов пазар, а достъпът до тях ще бъде осигурен след навършване на 18 години.

"For the first time ever, we're going to give every newborn American child a financial stake in the future."



President Donald Trump introduced "Trump accounts" Wednesday, which give $1,000 to children born between the start of 2025 and the end of 2028 — money that can be put… pic.twitter.com/BPNNwxGOqe — Bloomberg (@business) January 28, 2026

"Тръмп сметка" е предназначена да дава по 1000 долара на всяко новородено, стига родителите му да открият сметка. След това тези пари се инвестират на фондовия пазар от частни фирми и детето може да получи достъп до парите, когато навърши 18 години.

Бонусите са част от големия бюджетен пакет, който бе приет по-рано тази седмица. Програмата ще бъде финансирана с общо 17.3 млрд. долара.

"Инвестициите ще поставят пари в ръцете на младите американци, които иначе биха започнали от нищо", каза Тръмп. Той също така призова работодателите в цялата страна да правят съответстващи вноски по "Тръмп сметка" за обезщетения на служителите, тъй като някои компании вече са обещали да го направят.

"Всеки президент в съвременната история е оставял на децата ни само дългове. Но при тази администрация ще оставим на всяко дете реални активи и шанс за финансова свобода", каза Тръмп.