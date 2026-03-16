Тръмп атакува медиите заради войната в Иран

16 март 2026, 6:10 часа
Тръмп атакува медиите заради войната в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини редица медии, че разпространяват дезинформация за войната в Иран, предаде ДПА, цитирани от БТА. По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект. "Изкуственият интелект стана още едно оръжие за дезинформация, което Иран използва доста добре, като се има предвид, че те биват унищожавани с всеки изминал ден", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". Още: Иран е готов да преговаря за мир, но САЩ имат условия: Извива ли ръце Тръмп

Кои медии атакува Тръмп?

Снимка: iStock

"Факт е, че Иран е на път да бъде унищожен, а единствените битки, които "печелят", са онези, които сами създават чрез изкуствен интелект и които се разпространяват от корумпираните медии", отбеляза той. "Радикалната Лява Преса е напълно наясно с това, но продължава с фалшивите истории и ЛЪЖИ", добави американският лидер.

Тръмп посочи, че е "изключително доволен" от факта, че председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар прави преглед лицензите на новинарските медии.

Кар в събота предупреди, че лицензите на някои медии могат да бъдат отнети. Той написа социалната мрежа "Екс", че телевизионните канали, които разпространяват "фалшиви новини и изкривяване на фактите", имат възможност да "коригират курса си" преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.

Тръмп неведнъж е обвинявал медиите в пристрастност и недобросъвестно отразяване на събитията. В миналото той е разпространявал и неверни твърдения, както и съдържание, създадено с помощта на изкуствен интелект, включително представяне на своята визия за бъдещето на ивицата Газа и расистко видео, в което бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни, припомня ДПА.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
