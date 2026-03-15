Тъкър Карлсън се сети, че Тръмп е авторитарен: ЦРУ му готвело дело (ВИДЕО)

Известният бивш водещ на Fox News Тъкър Карлсън, който отдавна трайно навлезе в полето на пропагандата и конспирацията като начин на професионален живот и прехрана, предупреди, че ЦРУ готви дело срещу него посредством американското правосъдно министерство. Защо - защото говорил с хора в Иран преди войната и щял да бъде обявен един вид за "чужестранен агент".

"Научих, че ЦРУ подготвя някакво дело срещу мен, доклад до Министерството на правосъдието, базиран на предполагаемо престъпление. Какво е престъплението? Ами, общуване с хора в Иран преди началото на войната", каза той, уверявайки, че никога не бил взелам пари за това. Да говори с хора е професията му, така си изкарвал хляба, по думите на Карлсън.

Той посочи, че по време на война "държавата" става по-авторитарна и има много по-малко свобода при войни, които (уж) са за свобода. Карлсън е категоричен, че делото срещу него се готви на база подслушване, осъществено от ЦРУ и че така ЦРУ събирало важна информация, която давало на други медии и така Карлсън бил "омаскаряван" и му се пречело на работата, ставало и в миналото.

When you discover the CIA has been reading your texts in order to frame you for a crime. pic.twitter.com/XgoluHw8EG — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 14, 2026

"Тъкър се е изгубил. Осъзнах това отдавна - той не е поддръжник на MAGA. MAGA спасява страната ни. MAGA прави страната ни отново велика. MAGA е Америка на първо място, а Тъкър не е нищо от това. И Тъкър наистина не е достатъчно умен, за да разбере това", заяви наскоро американският президент Доналд Тръмп. А The New York Times писа, че Карлсън е един от малкото близки поддръжници на Тръмп, които категорично се противопоставиха на атака срещу Иран.

