"С изкуствен интелект": Пентагонът представи система за удари в рамките на минути (ВИДЕО)

Пентагонът представи система с изкуствен интелект, която помага за планирането на удари в рамките на минути. Palantir, една от най-известните технологични компании в света, представи платформа, която комбинира разузнавателни данни от множество източници в един интерфейс и ускорява анализа на цели за последващи удари. Още: Преди войната: Хегсет съкратил стотици служители, отговарящи за намаляване на цивилните жертви

Според разработчиците, по време на операцията срещу Иран системата е намалила времето от откриването на целта до удара от часове до само минути.

Pentagon unveils AI system that helps plan strikes within minutes



Palantir presented a platform that combines intelligence data from multiple sources into a single interface and speeds up target analysis.



According to the developers, during the operation against Iran the system… — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

Тя анализира данни от десетки източници и предлага възможни действия, докато окончателното решение за започване на удар все още се взема от човек.

"Palantir Technologies" и опасният им съюз с Тръмп

"Palantir Technologies" е огромна американска компания, специализирана в софтуерни платформи за анализ на големи масиви от данни, която създава сериозни притеснения на защитниците на сигурността на данните. В последните месеци, откакто Доналд Тръмп се върна в Белия дом, Palantir отбелязва голям ръст - смята се, че компанията се облагодетелства от политиките на американския президент, пише "Дойче веле".

Пазарната капитализация на технологичната компания сега възлиза на около 240 милиарда долара. За сравнение - тази на "Макдоналдс" в момента е малко под 230 млрд. долара.

Инвеститорите спекулират, че нуждата от услугите на Palantir ще нарасне пpез мандата на Тръмп. Но какво точно върши компанията? Тя е основана след терористичните нападения от 11 септември 2001 г. и развива софтуер за анализиране на данни в голям мащаб и от различни източници - текстови файлове, социални мрежи, бази данни, изображения, сензори, обяснява АРД.

Palantir използва изкуствен интелект (ИИ), за да установи връзки между различни видове данни и да ги представи визуално, а след това да получи и препоръки за по-нататъшни действия.

Още: Синовете на Тръмп ще препродават украинските дронове на Пентагона: Това е по-изгодно от голф-игрищата