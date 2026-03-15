Преди войната: Хегсет съкратил стотици служители, отговарящи за намаляване на цивилните жертви

Министърът на отбраната Пийт Хегсет игнорира предупрежденията на старши американски военни лидери и закри служби, отговорни за предотвратяване и разследване на жертви сред цивилното население, като намали персонала от около 200 на по-малко от 40. Това твърдят бивши служители, цитирани от Politico. Според тях, тези съкращения са отслабили надзора точно преди американския удар по иранско училище за момичета, при който загинаха над 170 ученички – инцидент, който сега се разследва.

Противниците на решението, сред които беше и адмирал Кристофър Грейди – бивш заместник-председател на Обединения комитет на началник-щабовете, твърдяха, че персоналът е от решаващо значение за предотвратяване на рискове за цивилното население преди американски удари и за разследване на смъртоносни атаки срещу Пентагона, като в крайна сметка би довел до спестяване на ресурси за военни операции. Вместо това Хегсет избра да намали броя на служителите, работещи по въпроса, от 200 на по-малко от 40.

Високото ниво на противопоставяне на съкращенията, за което не е било съобщавано преди, загатва за напрежението между висши военни служители и техния цивилен лидер относно правилата за водене на бойни действия, които шефът на Пентагона нарече „глупави“. Това се случва и на фона на предварителни доклади, които сочат, че САЩ може случайно да са атакували началното училище, при което бяха убити над 170 ученици и това е най-голямото убийство на цивилни, водено от САЩ, от десетилетия насам.

„Оказва се, че когато убивате по-малко цивилни, е по-вероятно да насочите ресурсите си към неутрализиране на врага“, казва Брайънт, който е служил в администрациите на Байдън и Тръмп. „Когато прекарат седмици или повече в проследяване на някой човек и накрая го убият, а след това осъзнаят, че е просто хуманитарен работник, вижте всички тези ресурси, които са похарчили, цялото това време, финансирането, пропилените боеприпаси и активите, пропилени за грешния човек“, обясни той.

Разкритието за предишни негативни реакции идва и след обявяването на Хегсет тази седмица, че ще съкрати допълнително броя на адвокатите, които съветват командирите по законността на операциите, известни като генерални съдии-адвокати. Той вече уволни много от тези адвокати от армията, флота и военновъздушните сили в първите дни на администрацията. Решението за демонтиране на офисите за цивилни жертви може да засили критиките, тъй като се появяват повече подробности за училището, ударено до база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в началните часове на американско-израелската операция. Демократите използваха инцидента, за да призоват за оставката на Хегсет.