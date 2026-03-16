Куба на ръба: Хората недоволстват заради енергийна криза и липса на храна (ВИДЕА)

Трети ден на протести в Куба на фона на хуманитарния колапс след петролната блокада на САЩ. Демонстрациите продължават, тъй като масови прекъсвания на тока отново засегнаха острова. В някои райони електричеството е прекъсвано до 15 часа на ден - наред с нарастващия недостиг на храна.
ОЩЕ: Без ток и горива: Кубинците се разяриха и подпалиха офис на комунистическата партия (ВИДЕО)
Third day of protests in Cuba amid humanitarian collapse after US oil blockade— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026
Demonstrations continue as massive power outages hit the island — in some areas electricity is cut for up to 15 hours a day — along with growing food shortages.
В град Морон протестиращи претърсиха офис на Комунистическата партия и подпалиха мебели и документи. В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи голям пожар и хора, които хвърлят камъни по сградата, докато се чуват скандирания "Свобода".
Властите съобщават, че най-малко петима души са задържани.
