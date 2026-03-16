Куба на ръба: Хората недоволстват заради енергийна криза и липса на храна (ВИДЕА)

16 март 2026, 9:26 часа
Трети ден на протести в Куба на фона на хуманитарния колапс след петролната блокада на САЩ. Демонстрациите продължават, тъй като масови прекъсвания на тока отново засегнаха острова. В някои райони електричеството е прекъсвано до 15 часа на ден - наред с нарастващия недостиг на храна.

В град Морон протестиращи претърсиха офис на Комунистическата партия и подпалиха мебели и документи. В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи голям пожар и хора, които хвърлят камъни по сградата, докато се чуват скандирания "Свобода".  

Властите съобщават, че най-малко петима души са задържани.

Виолета Иванова
