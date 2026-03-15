За Тръмп, който няма нужда от Украйна: Ирански FPV дрон спокойно "се разходи" и удари военна база на САЩ (ВИДЕО)

Опасността от дроновете в съвременното военно дело е отдавна ясна на всички с малко мозък в главата, които са проследили съзнателно дори мининално какво се случва в Украйна. Дали президентът на САЩ Доналд Тръмп е сред тези хора може да си направи извод също всеки, след като проследи малко от малко публичните му изяви. В края на настоящата работна седмица той заяви, че САЩ знаели най-много за дроновете и нямат нужда от помощ от Украйна по въпроса, всъщност го повтори неколкократно в различна форма и пред/чрез различни информационни източници - ОЩЕ: "Имаме най-добрите дронове в света": Тръмп отказа помощта на Украйна срещу "Шахедите" (ВИДЕО)

Геолокализирани видеокадри от Ирак обаче показват колко струват думите на Тръмп. Над 2 минути запис от FPV дрон ясно демонстрират каква опасност са тези военни средства - дронът обикаля над американската военна база "Виктория" в Багдад, която беше създадена като основен щаб на американската армия при инвазията по времето на Джордж Буш-младши през 2003 година в Ирак. Дронът подбира внимателно какво да удари и накрая го прави. Изглежда атаката е направена от шиитска милиция, подкрепяща Иран:

На всичкото отгоре изглежда, че безпилотната FPV летателна машина е с фиброоптичен кабел - такива дронове станаха основен инструмент за удари на фронтовата линия в Украйна: срещу военен персонал, срещу логистика, срещу други обекти, като зоната, в която действат, се нарича на английски kill zone. В момента тя достига до 25 километра, но руски военни блогъри се оплакват, че украинците модернизират постоянно своите FPV дронове и дори могат да нанасят удари на 100 километра. FVP дроновете с фиброоптични кабели са неуязвими за електронно заглушаване.