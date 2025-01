Тръмп иска като Израел: САЩ почват да градят противоракетен щит (ВИДЕО)

Новият американски президент Доналд Тръмп подписа поредна изпълнителна заповед - този път за изграждане на нова система за противовъздушна отбрана в Съединените щати. Основната причина - имало растяща опасност срещу САЩ да бъде извършен обстрел с хиперзвукови, балистични и крилати ракети. Кой може да го направи - такива подробности няма публично обявени.

"Трябва незабавно да започнем изграждането на модерен противоракетен щит, "Железен купол", който може да защити американците", каза Тръмп. Той визира прочутата израелска ПВО система: Железен купол - спасителят на Израел

Donald Trump plans "Iron Dome" for the US



On Monday, President Donald Trump signed an executive order to begin construction of an air defense system across the United States. The document cites the growing threat of attacks on the country from hypersonic, ballistic, and cruise… pic.twitter.com/ThWwpnMum3