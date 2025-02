Дали обяда на пресцентъра: Как завърши бурната среща Зеленски-Тръмп

След като президентът Тръмп и украинският президент Зеленски влязоха в словесна схватка, Тръмп се събра с ключовите си съветници в Овалния кабинет, предаде CNN. Той се консултира с вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесент и другите си висши съветници след драматичната битка, при която Тръмп и Ванс обвиниха Зеленски, че е неблагодарен за помощта от САЩ, според служител на Белия дом. Още: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО)

Тогава Тръмп в крайна сметка реши, че Зеленски „не е на място за преговори“. Той нареди на Рубио и неговия съветник по националната сигурност Майк Уолц да предадат съобщението: "Време е Зеленски да си тръгне", съобщава още CNN.

По информация на медията украинската делегация е била "наблизо в отделна стая, обичайната при посещение на чужд лидер". "Обикновено те отиват в други стаи, след което се събират отново за обяд. Но украинците нямаше да останат в Белия дом. Докато приготвената храна стоеше наблизо на колички в коридора пред офиса на прессекретаря, украинците бяха инструктирани да напуснат", предава CNN. Храната щяла да бъде дадена на служителите от пресцентъра, за да не се изхвърли. Според репортерите на телевизията служител на Белия дом е казал, че украинците протестират и искат да продължат преговорите. "Но им беше казано не", обобщава медията. Зеленски е напуснал Белия дом малко след това. Още: Зеленски напусна Белия дом, сделката с Тръмп е под сериозен въпрос

Сцената пред Хей Адамс е тиха, куп черни джипове отвън, няколко камери, поставени зад полицейската барикада от другата страна на улицата.

Има двама души с украински знамена и някой свири музика пред близката църква "Св. Йоан", предаде CNN.

Американски служител предполага, че тениската и „подходът“ на Зеленски са били проблеми, твърди CNN.

Официален представител на Съединените щати, който наблюдава срещата и е запознат с преговорите в Украйна, каза, че смятат, че може да има проблеми веднага щом украинският президент Володимир Зеленски излезе от колата, облечен в ризата си, а не в костюм. Още: "Я, как се е издокарал днес": Тръмп посрещна Зеленски в Белия дом (ВИДЕО)

„Знам, че това е негово нещо, но този момент е различен“, каза служителят пред CNN.

„Зеленски трябваше да се справи с това по различен начин. Веднага след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс седна, той трябваше да възприеме много по-помирителен подход. Това е бъдещето на страната му. Не е моментът за приказки и сега не е моментът публично да коригирате VP или POTUS“, каза служителят.

Преди срещата в Овалния кабинет да се превърне в крясъци, Зеленски беше попитан от репортер защо не носи костюм на най-високия пост в Съединените щати.

„Ще нося костюм, след като тази война приключи, да“, каза Зеленски, отговаряйки на английски. „Може би нещо като твоето, да, може би нещо по-добро. Не знам, ще видим. Може и нещо по-евтино. Благодаря ви.”

В първите си коментари след срещата с Доналд Тръмп украинският президент Володимир Зеленски благодари 4 пъти на своя колега от САЩ - и на американците. BBC обръща внимание на контекста, като припомня: "Тръмп по-рано каза на Зеленски, че трябва да бъде „благодарен“ за подкрепата на САЩ, а вицепрезидентът Джей Ди Ванс го обвини, че не е благодарил по време на срещата. Още: "Историческо": Съветник на Путин с коментар на размяната на реплики между Тръмп и Зеленски

„Благодаря ти, Америка, благодаря ти за подкрепата, благодаря ти за това посещение. „Благодаря на президента, Конгреса и американския народ. Украйна се нуждае от справедлив и траен мир и ние работим точно за това“, написа Зеленски.

