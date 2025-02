Демократ внася искане за импийчмънт на Тръмп (ВИДЕО)

Член на Камарата на представителите на САЩ от Демократическата партия обяви в социалната мрежа Х намерението си да внесе предложение за импийчмънт на Тръмп. „Ставам, за да обявя, че ще предявя обвинения за импийчмънт срещу президента за коварните действия, които той предложи, и коварните действия, които е извършил", каза конгресменът Ал Грийн. Той посочи, че президентът на САЩ "заслужава импийчмънт" заради действията си по отношение на Газа. Ден по-рано Тръмп обяви, че САЩ ще се заемат с възстановяването на Газа, като същевременно предложи палестинците да бъдат преселени в Йордания и Египет. Още: Франция, Германия, Великобритания и Испания към Тръмп: Газа е на палестинците

Републиканците имат превес и в двете камари на Конгреса, така че импийчмънт на Доналд Тръмп е малко вероятен.

Преди дни крайнодесният израелски министър на финансите Бецалел Смотрич похвали новия президент на САЩ Доналд Тръмп за изказването му, че палестинците от ивицата Газа трябва да бъдат презаселени в арабски държави, предаде Ройтерс. "След 76 години, в които по-голямата част от населението на Газа бе задържано при тежки условия, за да се поддържа целта за унищожаване на Израел, идеята да им се помогне, като се намерят други места, където биха могли за започнат нов и добър живот, е изключителна", заяви той.

