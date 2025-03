Като по чудо: Малък самолет се разби в Пенсилвания, петима души на борда оцеляха (ВИДЕО)

Поредна самолетна катастрофа в САЩ. Малък самолет се разби на паркинг в Пенсилвания. На борда му е имало петима души, като по чудо всички са оцелели и са откарани в болница. Няма официална информация за състоянието им, заяви шефът на пожарната в град Манхайм Скот Литъл. При катастрофата няма и пострадали на земята. Самолетът не е ударил сгради, но няколко коли на близък паркинг са се запалили. Инцидентът се разследва.

