Украйна даде да се разбере, че изобщо няма да обръща внимание на изказвания, които са в тона на думите на Виктория Спартц - единствения американски конгресмен от украински произход. Представителката на Републиканската партия заяви, че украинската държава трябва да отстъпи земя на Русия, а народът на Украйна да поиска оставката на президента Володимир Зеленски. В интервю за The Telegraph от 7 април родената в Черниговска област Спартц обяви, че родната ѝ страна не е в състояние да поиска връщането на всички окупирани територии.

"Ако печелеха войната, това щеше да е много различно", добави тя.

От Киев очевидно не са много трогнати. Реакция на думите на Спартц дойде от говорителя на украинското външно министерство Георгий Тихий, като тя е само едно изречение: "За разлика от Виктория, цялата ни земя винаги е била и ще остане украинска".

Unlike Victoria, all of our land has always been and will always remain Ukrainian. https://t.co/pOeBxT82It