Кола се вряза в училищна занималня, има загинали деца (ВИДЕО, СНИМКИ)

Кола се вряза в сградата на училищна занимания в Чатам, Илинойс, съобщи CNN. Четирима души са загинали, между които и деца, а няколко други са ранени. Около 15:20 часа в понеделник полицията се е отзовала на сигнал, че автомобил преминал през източната страна на училищната занималня, съобщи полицията на щата Илинойс в прессъобщение. „Превозното средство е ударило няколко души извън сградата, влязло е през източната част на сградата, преди да излезе от западната страна“, каза заместник-началникът на полицейското управление на Чатам Скот Тартър.

🚨WATCH NOW Heartbreaking news out of Chatham, IL 💔 A driver crashed through YNOT Outdoors Summer Camp on Breckenridge Rd, killing 4 children. The suspect is in custody. pic.twitter.com/rpw0J4TMsL

Видео от мястото на инцидента показва голяма сграда, подобна на физкултурен салон, с разрушения в дъното. Виждат се няколко превозни средства на правоохранителните органи в района.

Смята се, че загиналите са на възраст между 4 и 18 години, съобщиха от щатската полиция. Трима от тях са били блъснати извън сградата, докато друг човек е бил ударен вътре. Няколко души са били преместени в местни болници, включително един човек, който е бил транспортиран с хеликоптер., съобщиха властите.

A short time ago in Chatham, IL a woman drove her jeep through a building that is used for an after school children’s program. She has been arrested after failing a field sobriety test. So far there are reports of four fatalities and at least six critically injured… pic.twitter.com/eXYOjYZ5BC