Къщата на Франк Синатра се продава за 21,5 млн. долара

Къщата, в която някога е живял Франк Синатра, се продава за 21,5 милиона долара. Намира се в град Чатсуърт, на около 50 мили от Лос Анджелис, Калифорния, САЩ.

Известният певец е живял в нея през 50-те години на миналия век. Домът е проектиран от известния архитект Уилям Перейра, който също е проектирал Центъра за изкуства Кенеди във Вашингтон и Трансамериканския небостъргач в Сан Франциско.

Къщата разполага със седем спални и девет бани. Използвана е и за заснемането на сериала „Луди мъже“, филма „Момичета на мечтите“ и много други. Риана записа част от видеото към песента „Bееch, Better Have My Money“ в нея.

Синатра веднъж разказва как Джуди Гарланд и Винсенте Минели са подновили обетите си тук, а Мерилин Монро също е била чест гост. Резиденцията е построена върху почти 14 хектара земя, което осигурява отдалеченост на потенциалните купувачи и бъдещите собственици.

Милион долара наскоро бяха инвестирани в обновяването на къщата. Преди това през 2015 г. цената на тази сграда беше 7,5 милиона долара.