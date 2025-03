„Не съм те избрал“: Тръмп прекъсна журналист на CNN за изтеклите секретни данни (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп внезапно прекъсна журналистка от CNN по време на брифинг за пресата, когато тя се опита да му зададе въпрос за пробива в сигурността, свързан с американските удари в Йемен, след като се оказа, че журналист е попаднал в създадена група в приложението "Сигнал". „Г-н президент, казахте, че вашата национална сигурност си е взела урок, след като репортер...“, започна въпроса си журналистът. Преди тя да успее да завърши изречението си, Тръмп я прекъсна, като каза рязко: „Извинете, не съм ви избрал“.

След това той посочи друг репортер в галерията и каза: „Давай“.

‘I didn’t pick you’: Donald Trump brutally shuts down CNN's Kaitlan Collins during press briefing



She attempted to question him about the “Signal” messaging incident that involved various top administration officials.



“Mr. President, you said that your national security learned… pic.twitter.com/ANlCEjMkZY