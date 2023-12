Опит за нападение: Новият аржентински президент за малко се размина (ВИДЕО)

Случката беше запечатана на видеокадри - не се вижда ударът да е сериозен, но бутилката мина доста близо до главата на Милей, който не гледаше в посоката, от която предметът долетя. Daily Mail съобщава, че удареният полицай е бил уцелен във врата и е получил медицинска помощ.

Новият президент на Аржентина е заплаха за феминистите и ЛГБТИ общността (ВИДЕО)

A man threw a bottle at Argentine President Javier Milei during his inauguration. The bottle did not hit Milei, but hit one of the security guards who were walking near the car.



Local media say an arrest warrant has been issued for the assailant. pic.twitter.com/80g7M7voX0