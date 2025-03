Путин печели от Тръмп с приятел на президента на САЩ от руски произход

На 25 март (вторник) ръководителите на националното разузнаване на САЩ представиха пред Конгреса първата си оценка на глобалната заплаха за втория мандат на президента Доналд Тръмп. Те бяха изправени пред необичаен избор, пише The New York Times. Отдавнашно заключение гласи, че целта на руския диктатор Владимир Путин е да смаже украинското правителство и да подкопае САЩ и Запада.

Или може би вече трябва да се използва езика на Тръмп и този на главния преговарящ от неговия екип Стив Уиткоф, за да се опише Путин като надежден бизнес партньор за бъдещето, който иска да сложи край на ужасната война, да си върне частите от Украйна, които счита за свои, и да възобнови добрите отношения със Съединените щати?

Неприятният избор стана още по-ярък през последните дни, откакто Стив Уиткоф, един от най-старите приятели на Тръмп в областта на недвижимите имоти и негов пратеник за Близкия изток и Русия, прегърна реториката на Путин. Сам голям предприемач, Уиткоф се познава с Тръмп още от средата на 80-те години на XX век. Имотният предприемач е всъщност от руски произход, руски евреин. А още през 2018 година, по време на първия мандат на Тръмп като президент, Уиткоф критикува санкциите срещу Русия заради анексирането на Крим и то с уникален аргумент - санкциите само спрели руските инвестиции в икономиката на наложилите ги:

Сега Уиткоф отхвърли опасенията на Европа, че Русия ще наруши договореното прекратяване на огъня и че са необходими мироопазващи сили, които да сдържат Москва. В телевизионно интервю Уиткоф нарече мироопазващата идея "комбинация от позьорство и провокация" от най-близките съюзници на Америка в НАТО - Още: Миротворци в Украйна – стиска ли ѝ на Европа да действа?

Изминаха три години, откакто руските войски настъпиха към Киев и се опитаха да свалят правителството на Володимир Зеленски, но Уиткоф е убеден, че Путин всъщност не иска да превземе цялата Украйна.

"Мисля, че е честен с мен", така Уиткоф описа Путин, дългогодишен противник на САЩ и известен лъжец, който многократно е уверявал света, че няма намерение да нахлува в Украйна. От всички шеметни промени, настъпили във Вашингтон напоследък, може би новият възглед на администрацията на Тръмп за Русия и желанието да се довери на Путин е това, което най-много тревожи съюзниците, служителите на разузнаването и дипломатите. Още: 350 изтребителя от ново поколение: Европа показва мускули на Русия и САЩ

Russian propagandists are openly mocking gullible Americans.



Mikhail Zvinchuk, a host on Solovyov's channel, called the Trump administration "American pots" because Vitkoff believes that Russia is adhering to the "ceasefire." pic.twitter.com/p0Lll3s11w