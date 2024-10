Първите санкции на САЩ срещу китайци, помогнали на Русия с военен дрон срещу Украйна: Нова ескалация?

Санкции срещу три компании – две китайски и една руска, налагат САЩ. Официално съобщение за това се появи в сайта на американското финансово министерство.

За пръв път САЩ налагат такива санкции на китайски фирми - заради директна помощ за руския военнопромишлен комплекс. Дали това ще доведе до повишаване на напрежението между САЩ и Китай, което се трупа от дълго време заради Тайван - пореден интересен въпрос в глобалната политика. Досега Китай се стараеше доста да избягва вторични американски санкции заради Украйна, тъй като китайската икономика е силно зависима от износа и спънки с финансови транзакции за Китай заради американски санкции могат да нанесат сериозни икономически щети на Пекин.

Причината за санкциите е разработката на новия атакуващ дрон "Харпия", който влиза в руския арсенал: "Харпия": Русия има нов дрон с голям обсег и с китайски двигател

В официалната информация се казва, че китайските компании са осъществявали многократно внос в Русия, включително на електронни и механични компоненти – двигатели, части и микрочипове.

Отделно санкции има и срещу руско физическо лице – Артьом Ямшчиков, който е директор и собственик на известната руска компания "Вектор", част от руския военнопромишлен комплекс. Санкциите се налагат за ролята му в осъществяването на цялата схема за реализация на проекта "Харпия".

Американските санкции ефективно означват блокада на всички активи и операции на санкционираните навсякъде по света, където има американска юрисдикция и влияние.

NEW!!! For the first time, U.S. says, “we actually saw a Chinese company manufacturing a weapon itself for using on the battlefield by Russia, was sent to Russia” to be used in Ukraine.



My exchange with DoS Spox 👇🏻 pic.twitter.com/H8heqg9WIF