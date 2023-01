След 4-дневни мъки: Избраха Кевин Маккарти за председател на Камарата на представителите

ОЩЕ: За първи път от 100 години: Без председател в Камарата на представителите на Конгреса след първия тур

Победата на калифорнийския републиканец дойде на 15-то гласуване - петото най-дълго гласуване за оратор в американската история по брой бюлетини и най-дългото подобно гласуване от 164 години.

Маккарти получи 216 гласа, само една шепа повече, отколкото му трябваше, за да спечели заветното чукче, като всичките му шестима останали противници на Републиканската партия гласуваха. Всичките 212 демократи се обединиха зад своя кандидат, лидера на малцинството Хаким Джефрис от Ню Йорк.

Когато прекрачи прага, сияещият Маккарти получи бурни овации и топли прегръдки от колегите си. Републиканците скандираха „САЩ! САЩ!“

BREAKING: Kevin McCarthy elected House speaker on 15th round of voting after whittling away hard-liner opposition. https://t.co/8T9eHjwXdy pic.twitter.com/VQjJFpfGws

Напрежението в Конгреса

Изборът на Маккартни освен от 4-дневна безизходица, бе предшествен и от напрежение в конгреса на САЩ, предават световните медии. Докато напрежението кипеше в залата по време на гласуването на говорителите, републиканецът Майк Роджърс от Алабама започна да се нахвърля срещу Мат Гетц, преди Ричард Хъдсън да го издърпа физически назад, съобщава The Associated Press в Twitter.

As tensions boiled over on the House floor during the speaker votes, Republican Mike Rogers of Alabama started to charge toward Matt Gaetz before Richard Hudson physically pulled him back.



Full coverage:https://t.co/rT1rrJ7Ayy pic.twitter.com/klMbHN02iV