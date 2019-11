Тръмп младши пуска провокативна книга в защита на баща си

Доналд Тръмп младши издаде във вторник книга, насочена срещу левицата. Той обяви, че е забелязал политическите грешки и в бъдеще може да обмисли да се кандидатира за политически пост, предава AFP, цитирана от БГНЕС.

В книгата „Ускорение: Как левицата процъфтява върху омразата и иска да затвори устата на САЩ” (Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence US) синът на президента защитава яростно баща си и критикува основни медии и политически противници, включително Хилъри Клинтън.„Това е книга, които левият елит не иска да прочетете”, обяви издателят в Амазон и допълни, че „никоя тема не е пощадена от политическа коректност”. Тръмп младши посвещава 300 страници отчасти на спомени за „плачевните неща” – термин, който Клинтън използва, за да опише привържениците на Тръмп по време на президентската кампания през 2016-а.Книгата бързо се издигна до трето място в класацията на „Амазон” за най-продавани книги, след като президентът в насърчи своите 66,5 милиона последователи в Twitter да си поръчат екземпляр. „Страхотна нова книга, която горещо препоръчвам на ВСИЧКИ да прочетат”, написа президентът в социалните мрежи. Тръмп-младши, известен с бурните си атаки срещу традиционните медии , включително „The New York Times” и „Washington Post”, обвинява социалните мрежи, че се опитват да следят него и други консерватори.Тази „забрана в сянка“ означава пълно потискане на свободата на словото. Не може да бъде позволено да продължи”, пише той в книгата. Досега Иванка Тръмп се смяташе за политически най-ангажираната от четирите пълнолетни деца на президента заради ролята си на съветник от Белия дом. Тръмп младши, обаче, намекна във вторник, че може да се изкуши да се кандидатира един ден. „Не изключвам нищо. В момента харесвам предизборната част. Всъщност се радвам на част от тази битка”, каза той в интервю за CBS. „Харесва ми да бъда сред истински хора и да виждам разликата, която баща ми и неговите политики правят с живота им.” Той заяви, че в момента го интересува единствено баща му спечели изборите през 2020 г., а за всичко останало „ще се притесняваме по-късно”, добави 41-годишният мъж.Книгата е публикувана от „Център Стрийт“ - известен издател на консервативни книги.