Тръмп най-после нарече Русия “агресор“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път определи Русия като агресор във войната срещу Украйна, като демонстрира по-твърда позиция спрямо Москва, съобщи Политико. По повод жертвите от двете страни, Тръмп заяви пред репортери: „8000 войници загинаха тази седмица, и от двете държави. Малко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече.“ Досега Тръмп отказваше да осъди Москва за инвазията, като неговата администрация се присъедини към Русия и Северна Корея през февруари, за да блокира резолюция на ООН в подкрепа на териториалната цялост на Украйна и осъждаща Русия.

Съединените щати се противопоставиха и на изявление на Г-7, което през февруари нарече Русия агресор. През април Тръмп обвини Украйна за конфликта, заявявайки: „Не започваш война срещу някого, който е 20 пъти по-голям от теб, и после да се надяваш, че ще ти дадат ракети.“

Промяната в позицията

Промяната в позицията на Тръмп спрямо Кремъл настъпи през лятото, когато администрацията му започна да увеличава натиска върху Владимир Путин, който блокира опитите на американския президент да посредничи за преки мирни преговори с Володимир Зеленски.

„Спрях седем войни и си мислех, че тази ще е лесна за мен, но се оказа трудна,“ каза Тръмп относно руската инвазия. „Мисля, че аз трябва да върша цялата работа. Те [Зеленски и Путин] се мразят. Толкова много се мразят, че не могат да дишат.“

Снимка Getty Images

Тъй като по-твърдата линия на Тръмп не успя да накара Путин да седне на масата за преговори със Зеленски, администрацията на САЩ е изправена пред нарастващ натиск за налагане на по-строги санкции срещу Русия.

Кога ще има по-строги американски санкции

Тръмп заяви, че възнамерява да предприеме такива мерки — но едва след като Европа спре да купува руски петрол и затегне собствените си санкции.

„Европейските страни са мои приятели,“ каза той, „но все още купуват петрол от Русия. Не искам да купуват петрол. А санкциите, които въвеждат, не са достатъчно строги.“

Унгария и Словакия са сред най-големите купувачи на руска енергия в ЕС и се противопоставят на усилията на Европейската комисия да я премахне постепенно.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви пред Политико че САЩ искат „да изместят изцяло руския газ“: „Колкото повече можем да задушим способността на Русия да финансира тази убийствена война, толкова по-добре за всички нас.“

