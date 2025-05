Тръмп заприлича на Байдън: Върви "като муха без глава" (ВИДЕО)

След като години наред видимо неадекватни действия и поведение във физическо естество на предишния американски президент Джо Байдън предизвикваха язвителни коментари и сееха съмнения, че той всъщност е физически годен да изпълнява задълженията, които налага високия му пост, сега и "наследникът" му Доналд Тръмп почна да влиза в коловоза на Байдън.

Тръмп подобри рекорда на Байдън за най-възрастен президент на САЩ (при встъпване в длъжност) - сега той вече е на 78 години и 11 месеца, рожденият му ден е на 14 юни. А ситуацията, която напомня за времената на Байдън, е следната - Тръмп благодари на репортери и тръгва с наведена глава буквално към стена, но председателят на Камарата на представителите и негово протеже Майк Джонсън реагира бързо и го насочва в правилната посока преди да стане истински конфузно:

🙃Trump nearly mistook a wall for a doorway before being gently redirected by House Speaker Mike Johnson



Thank you all for your attention! pic.twitter.com/QUEeiY6oQN