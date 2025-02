Тъкър Карлсън, без доказателства: Украйна продава американско оръжие на наркокартелите (ВИДЕО)

Половината от оръжията, които САЩ праща на Украйна, се препродават. Много от тях отиват в наркокартелите. Това заяви скандалният бивш телевизионен водещ Тъкър Карлсън, който отдавна доказа, че не се свени да си изкарва прехраната с пропаганда и манипулации. Карлсън беше уволнен от Fox News - единствената голяма мейнстрийм телевизия в САЩ, която подкрепя Доналд Тръмп, което е показателно: Fox News уволни едно от най-популярните си лица и стожер на Тръмп.

Сега Карлсън мнократно повтаря как било "факт", че украинците продават оръжие на наркокартелите. Нещо повече - той изрично казва, че не предполага, не спекулира по темата, а това било факт. Откъде идва този факт - снимки, видеокадри, разузнавателни данни отнякъде, Карлсън обаче не казва. Но директно посочва кои наркокартели - тези "на нашата граница", значи мексиканските.

Пример какво е факт - количеството намерени от израелската армия руски оръжия при офанзивите срещу "Хамас" и "Хизбула": Израел предава на Украйна съветски и руски оръжия, задържани в Ливан и Сирия? (ВИДЕО)

"Ukraine is reselling half of the American supplied weapons to Mexican cartels operating along the U.S. border. Up to 50% of American weapons sent to Ukraine are redirected and sold. This is not speculation, it's a fact," Tucker Carlson said.



Prove it. pic.twitter.com/BqZNOTqvDs