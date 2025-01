Израел предава на Украйна съветски и руски оръжия, задържани в Ливан и Сирия? (ВИДЕО)

Израел е решил да изпрати съветски и руски оръжия в Украйна. Те са били заловени в Ливан, като има признаци, че доставките вече са започнали. Според Telegraph, израелски представители са се срещнали с украински дипломати във вторник, за да обсъдят трансфера на оръжия. Оттогава американски военни товарни самолети са проследявани да летят от Израел до военновъздушна база в източна Полша.

"Israel has started supplying Ukraine with Soviet and Russian-made weapons captured in Lebanon." - The Telegraph.



About 60% of the weapons captured by Israel during the fight against Hezbollah were made in the USSR and Russia.



Additionally, as previously reported by an OSINT…