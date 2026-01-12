Ужасяваща гледка: Намериха човешки глави на плаж в Еквадор (ВИДЕО)

Пет човешки глави бяха намерени на плаж в югозападната част на Еквадор, съобщи местната полиция, цитирана от АП. На снимки, публикувани от еквадорски медии, се вижда кървава сцена. До главите е било поставено предупредително съобщение, насочено срещу предполагаеми изнудвачи на рибари в малкото рибарско градче Пуерто Лопес.

Полицейски доклад приписва случая на конфликт между престъпни групи.

ОЩЕ: Застреляха бивш национал на Еквадор, който е 2-кратен шампион на местното първенство

Според властите на страната в района действат мрежи за трафик на наркотици, свързани с транснационални картели, които използват рибарите и техните малки лодки за незаконните си дейности.

Провинция Манаби, където се намира Пуерто Лопес, от известно време е обхваната от насилие, свързано със спор за територия и контрол над маршрутите за трафик на наркотици.

¡Encuentran cinco cabezas humanas en una playa de Manabí!

La policía llegó al lugar y está avanzando con las investigaciones.

@elainesanchezvalle #ElNoticiero #TrabajandoporEcuador pic.twitter.com/AV2EKFdG9o — TC Televisión (@tctelevision) January 11, 2026

Ескалация на насилието

В края на миналата година шестима души, сред които и двегодишно момиченце, бяха убити близо до популярен сред туристите плаж в югозападната част на Еквадор. В атаката бяха ранени трима души.

Нападението е било извършено в Пуерто Лопес, в провинция Манаби. Това е популярна дестинация за наблюдение на китове. Атакувани са били хора на крайбрежната алея на Пуерто Лопес.

Еквадор, разположен между двете най-големи износителки на кокаин в света – Колумбия и Перу – преживява ескалация на насилието заради борбите между престъпни банди, свързани с мексикански и колумбийски картели.