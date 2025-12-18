Войната в Украйна:

Застреляха бивш национал на Еквадор, който е 2-кратен шампион на местното първенство

18 декември 2025, 10:38 часа 333 прочитания 0 коментара
Бившият национал по футбол на Еквадор Марио Пинейда e бил застрелян в град Гуаякил. Според местната полиция става въпрос за преднамерена атака в момент, когато насилието в страната се засилва. Още един човек, когото органите на реда не са идентифицирали или са отказали да идентифицират, също е бил застрелян, докато трети на местопрестъплението е бил ранен. За последно 33-годишният Пинейда носеше екипа на един от грандовете в южноамериканската страна Барселона (Гуаякил).

Убиха Марио Пинейда

С този отбор стана и двукратен шампион. В предишни периоди се е подвизавал в други реномирани клубове на контитента като Флуминензе (Бразилия), Индепендиенте дел Вале и Насионал (Кито). Министърът на вътрешните работи на Еквадор потвърди смъртта на Пинейда, без да даде подробности. Барселона де Гуаякил заяви в изявление, че феновете му са натъжени от смъртта на Пинейда.

Еквадорските медии съобщиха, че инцидентът е станал в района на Саманес в северния край на Гуаякил, който се намира на 265 километра (165 мили) югозападно от столицата Кито. Пинейда има и девет мача за националния отбор на страната в периода от 2015-а до 2021-а година.

Еквадорският национален институт за борба с организираната престъпност обяви прогнози, че страната ще изпрати годината с най-много убийства в историята си, като вероятно в края на декември ще бъдат отчетени повече от 9000 убийства. Тази цифра беше 7063 насилствени смъртни случая миналата година и рекордните за тогава 8248 през 2023 г.

