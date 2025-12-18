Застреляха бивш национал на Еквадор, който е 2-кратен шампион на местното първенство

Бившият национал по футбол на Еквадор Марио Пинейда e бил застрелян в град Гуаякил. Според местната полиция става въпрос за преднамерена атака в момент, когато насилието в страната се засилва. Още един човек, когото органите на реда не са идентифицирали или са отказали да идентифицират, също е бил застрелян, докато трети на местопрестъплението е бил ранен. За последно 33-годишният Пинейда носеше екипа на един от грандовете в южноамериканската страна Барселона (Гуаякил).

Убиха Марио Пинейда

С този отбор стана и двукратен шампион. В предишни периоди се е подвизавал в други реномирани клубове на контитента като Флуминензе (Бразилия), Индепендиенте дел Вале и Насионал (Кито). Министърът на вътрешните работи на Еквадор потвърди смъртта на Пинейда, без да даде подробности. Барселона де Гуаякил заяви в изявление, че феновете му са натъжени от смъртта на Пинейда.

Terrible.!!

Se confirma la muerte del jugador de Barcelona Mario Pineida en un ataque armado afuera de una carnicería en Samanes 4.

El fútbol ecuatoriano está de luto pic.twitter.com/4rvebawAYO — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) December 17, 2025

Еквадорските медии съобщиха, че инцидентът е станал в района на Саманес в северния край на Гуаякил, който се намира на 265 километра (165 мили) югозападно от столицата Кито. Пинейда има и девет мача за националния отбор на страната в периода от 2015-а до 2021-а година.

Еквадорският национален институт за борба с организираната престъпност обяви прогнози, че страната ще изпрати годината с най-много убийства в историята си, като вероятно в края на декември ще бъдат отчетени повече от 9000 убийства. Тази цифра беше 7063 насилствени смъртни случая миналата година и рекордните за тогава 8248 през 2023 г.

