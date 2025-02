Мъск и "свободата на словото": САЩ спират финансирането на New York Times и Politico

Изпълнителната власт на САЩ, под ръководството на Доналд Тръмп, замразява финансирането на две от най-престижните медии в световен мащаб - независимите New York Times и Politico. Така нареченото Министерство за правителствена ефективност (извънправителствена структура), което републиканецът повери на Илон Мъск, обяви, че на 6 февруари са били прекратени 78 договора по целесъобразност в категориите „Разнообразие, равенство и приобщаване“, „Медии“, „Консултиране“ и др., включително един за „проучване и оценка на подземните води в Ислямска република Мавритания“. Общата стойност на икономиите е приблизително 110 млн. долара, обявиха от министерството в X.

Мъск започна да орязва разходите на федералното правителство - най-вече за неправителствени организации и програми за приобщаване, докато заедно с Тръмп закриха Американската агенция за международно развитие (USAID). Сега мишена са и големи медии, въпреки че милиардерът, собственик на социалната мрежа X, неведнъж е възхвалявал свободата на словото.

Today, 78 contracts were terminated for convenience across DEI, Non-Performing, Media, and Consulting categories, including one for “groundwater exploration and assessment in the Islamic Republic of Mauritania.”



Approximately $110mm of total savings. — Department of Government Efficiency (@DOGE) February 6, 2025

Проблемът с Politico

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Ливит обяви в сряда, че Politico няма да получи нито цент от парите на данъкоплатците, след като станало ясно, че новинарското издание, фокусирано върху политиката, е получило над 8 млн. долара чрез абонаменти и други правителствени договори.

Ливит заяви, че с прекратяването на плащанията на Politico ще се заеме Министерството за правителствена ефективност. Коментарът ѝ дойде, след като потребител в X - Адам Таунсенд - публикува, че медията е получила 8,1 млн. долара подкрепа от данъкоплатците. Това включва няколко договора на стойност стотици хиляди долари за абонаменти за уебсайта, според USASpending.gov., гласеше информацията.

Снимка: Getty Images/Guliver

„Бях уведомена за финансирането от страна на Американската агенция за международно развитие (USAID) на медии, включително Politico. И мога да потвърдя, че над осемте милиона долара на данъкоплатците, които са отишли по същество за субсидиране на абонаменти за Politico за сметка на американските данъкоплатци, повече няма да ги има“, каза Ливит. „Екипът на DOGE (Министерството за правителствена ефективност) вече работи по отмяната на тези плащания".

„Това е усилие на цялото правителство, за да се гарантира, че вървим ред по ред, когато става въпрос за счетоводните книги на федералното правителство", добави говорителят.

"Фалшива теория"

Според друга престижна и независима американска медия - Axios - това, че Politico се финансира от правителството на САЩ, е фалшива теория, появила се в десните политически кръгове. Изданието пише, че случващото се е ярък пример за това как невярна информация се разпространява в социалните мрежи и може да доведе до неприятности за всяка медийна организация, която има договори за абонамент с правителството.

Това е политически лост, който администрацията на Тръмп може да дръпне, за да подкопае медиите, без да се сблъсква с правни или регулаторни пречки, коментира Axios.

Снимка: Getty Images

Десни личности използват USAspending.gov, за да изкопаят още плащания от правителството към медийни организации като The New York Times, Associated Press и Reuters - за продукти и абонаменти. Очаквайте тези организации да се окажат на горещия стол в следващия момент, предупреди още медия.

Мъск потвърди за NYT

Междувременно Мъск сподели публикация на друг потребител в X, който пише, че "правителството на САЩ е дало на NYT ("Ню Йорк Таймс“) десетки милиони долари само за последните 5 години, въпреки че е платило сравнително малко пари на „Ню Йорк Таймс“ в годините преди 2021 г. Например през август 2024 г. правителството на САЩ е отпуснало 4,1 млн. долара на NYT". Милиардерът добави: "NYT е финансирана от правителството медия".

NYT is government-funded media https://t.co/GMK5GDYqNT — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2025

Днес, 6 февруари, Министерството за правителствена ефективност, което е под негово управление, съобщи: "Ръководството на Министерството на финансите потвърди, че договорите им с NYT са били прекратени днес".

Treasury leadership verified that their NYT contracts were cancelled today. https://t.co/cd3STUgrzF — Department of Government Efficiency (@DOGE) February 6, 2025

Проверка на фактите: Само 24 хил. долара от 8,2 млн. за Politico са от USAID

Изглежда, че всичко това е започнало, когато Politico е пропуснала да плати заплатите на свои служители във вторник поради технически проблем, отбелязва медийният репортер Уил Сомър. Кръговете около Тръмп свързаха това с проблемите около USAID, но това е погрешно предположение, отбелязва Axios.

Проверка на фактите показва, че 24 000 долара от тези 8,2 милиона долара, които правителството е платило на Politico за 2024 г., са дошли от USAID. Това вероятно е цената на премиум абонаментите - например Politico Pro, т.е. платено съдържание, което задълбава в политиката и индустрията и струва хиляди долари на година.

Главният изпълнителен директор на Politico Голи Шейхолеслами и главният редактор Джон Харис изпратиха служебна бележка до служителите, в която се казва, че приветстват разговора за стойността на абонаментите на Politico. Шефовете отбелязват, че компанията „никога не е била бенефициент на правителствени програми или субсидии“ и че „преобладаващата част“ от абонаментите идват от частния сектор.

„Моля, знайте, че нашият бизнес е силен и устойчив“, добавят те.

Снимка: Getty Images

САЩ харчат трилиони на данъкоплатците: защо сега се фокусират върху медиите?

Правителството на САЩ харчи пари за абонаменти и реклама в различни медийни компании. Ръководителите на агенциите имат право да диктуват тези разходи, според Администрацията на общите услуги. Няма федерални закони, които да задължават правителството да харчи пари за реклама или абонамент в определени медии, въпреки че има някои закони около рекламата на публични съобщения, които изискват от щатските правителства да пускат реклами в местните вестници.

Правителството изразходва трилиони долари на данъкоплатците годишно. Фактът, че администрацията на Тръмп се фокусира върху орязването на сравнително малки медийни бюджети в началото на втория мандат на републиканеца, говори за това колко сериозни мишени са медийните компании за офиса му.

Акаунтите на хора, свързани с движението "Да направим Америка отново велика" (MAGA) продължават да се възползват от тази теория и да я разпространяват онлайн. Консервативната коментаторка Дана Лоуш даже призовава за протести пред офисите на Politico.

По неофициална информация - Associated Press също е със замразено финансиране от правителството на САЩ.

Снимка: Getty Images

Европейска гледна точка

На темата внимание обърна и беларуската опозиционна телевизия NEXTA, която следи най-важните събития около войната на диктатора Владимир Путин в Украйна. "Закриването на Американската агенция за международно развитие (USAID) не само намали финансирането на спорни програми, но и застраши реалната помощ: независимите медии, програмите за подкрепа на жертвите на войната в Украйна и инициативите за защита на правата на човека са изложени на риск. NEXTA никога не е получавала нито цент от USAID. Ние не защитаваме безразсъдното изразходване на милиарди. Вярваме, че бюджетните средства трябва да се разпределят ефективно и рационално. Ако САЩ вече не желаят да подкрепят Европа, бъдете готови за последствията", коментират от екипа на NEXTA.

И обясняват защо режимът в Кремъл може да се възползва: "Русия отдавна разширява пропагандното си влияние в Европа, като харчи милиарди, и с удоволствие ще продължи да го прави. Когато възникналият вакуум бъде запълнен, той не носи мир - той носи нова война. Историята е доказала това многократно".

The Price of Indifference: How much money did NEXTA receive from USAID? And who cares about Europe?



America is tired of "saving the world." The White House published a list of USAID's most ridiculous expenditures:



- Hundreds of thousands of dollars went to nonprofits linked to… pic.twitter.com/604fFF2rfr — NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2025

