Тръмп атакува и Reuters: Върнете 9 млн. долара

"Изглежда, че на левите радикали Reuters са им дадени 9 000 000 долара от американското министерство на отбраната, за да проучат "мащабна социална измама". Върнете парите, веднага". Това обяви в собствената си социална мрежа Truth Social президентът на САЩ Доналд Тръмп. Тръмп реагира заради твърдение на Илон Мъск - милиардерът не предостави допълнителни данни, подробности и доказателства за какво става въпрос.

В някои малко известни статии темата беше повдигната още преди Мъск да се изкаже и се стигна до спорове за какво става въпрос - пояснението е, че DARPA е финансирала проект, в рамките на който Reuters проучва ефективни способи за защита срещу атаки през социалните мрежи т.е. хибридна война. Агенцията за перспективни изследователски проекти за отбрана е научно-изследователска и развойна агенция към Министерство на отбраната на Съединените щати: Мъск и "свободата на словото": САЩ спират финансирането на New York Times и Politico

Trump is demanding the Reuters news agency "give back" the $9 million dollars they allegedly received from the U.S. Department of Defense. pic.twitter.com/yMC6IvJ2Vl