Потвърдено: Протеже номер 1 на Тръмп в Конгреса пак забави помощта на САЩ за Украйна (ВИДЕО)

Недвусмисленото изявление на Джонсън означава, че помощта за Украйна, а и за Израел, ще се забави още повече - защото за да бъде одобрен даден законопроект, трябва да има официална подкрепа на единен вариант и от Сената, и от Камарата на представителите:

По думите на Джонсън, председателстваната от него камара ще гласува 4 отделни пакета. Извън очевидните за Украйна, Израел и Тайван, ще се гласува и законопроект относно това помощта за Украйна да е под формата на заеми, без никаква безвъзмездна подкрепа, както и относно замразените руски активи плюс санкции срещу Иран. Джонсън представи гласуването като "разбивка" на приетото от Сената, но в 4 отделни пакета - ясно е, че Сенатът също ще трябва да се произнесе.

Веднага след като законовите предложения за Камарата на представителите видят бял свят, има 72 часа преди да бъде насрочено гласуване. Очаква се законопроектите да станат ясни в следващите дни.



US House speaker Johnson will introduce four separate bills with aid to Israel, Ukraine, the Indo-pacific and national security. The last one will include a proposal to help pay for Ukraine aid by seizing Russian assets. The bill text is expected to be released in the coming days… pic.twitter.com/VhCHVGZipd