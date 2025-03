Всичко има край: Премахват историческо дърво от градината на Белия дом (СНИМКА)

Дърво на близо два века ще бъде премахнато от градината на Белия дом, тъй като състоянието му се влошава, съобщи американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Асошиейтед прес и БТА. Старата магнолия е засадена близо до извитата порта от южната страна на сградата. Това е мястото, където се провеждат официалните церемонии по посрещане на чуждестранни лидери и откъдето президентът минава, за да се качи на хеликоптера "Марин Уан".

An enormous tree known as the Jackson Magnolia which has shaded the White House's South Portico for the majority of US presidencies will be taken down this week, Donald Trump said Sunday.https://t.co/OYN3rx3CnQ