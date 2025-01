Обявиха художниците, номинирани за Националната награда за живопис "Майстора"

Съюзът на българските художници обяви номинациите за Националната награда за живопис "Владимир Димитров – Майстора" за 2024 година. Отличието ще бъде връчено на 1 февруари, съобщават от СБХ. Претенденти за наградата са Богдан Александров, Велин Динев, Красимир Карабаджаков, Красимир Русев, Николай Янакиев, обявиха от Съюза. Церемонията по награждаването ще се състои по традиция на рождения ден на Владимир Димитров – Майстора, в Художествената галерия в град Кюстендил, носеща неговото име. Същия ден ще бъде открита изложбата на миналогодишния носител на наградата Димитър Чолаков.

Номинираните са избрани от жури в състав Любен Генов (председател), Анелия Николаева, Атанас Ташев, Генади Гатев, Деля Чаушева, Димитър Петров (представител на Община Кюстендил), Евгени Недев, Мариана Каракостова (представител на Министерство на културата), Надежда Джакова, Станислав Памукчиев, Стоян Куцев, съобщава БТА.

Повече за номинираните художници

Богдан Александров

Фотограф: Иван Аладжов

Богдан Александров е български художник, активен от 1990 г. Неговият начин на работа е конкретен, често започва с избора на обединяваща тема или концепция, около която ще се появи цикъл. Известен е с широкоформатните си акрилни произведения, насочени към дълбинни, социални и психологически преживявания на съвременния живот. Чрез тях демонстрира убеждението си, че живописта въздейства на много нива едновременно; ако началната идея е адресирана към интелекта, впоследствие отправя нейното развитие към визуални и комуникативни нива. В по-новите си творби използва техника, която нарича "визуален шум" – условно описвана, като преминаване от материална физика към метафизична реалност.

През 1989 г. завършва живопис в класа на проф. Николай Русчуклиев във Факултет по Изобразително изкуство, ВТУ. Защитава докторска дисертация през 2017 г. в същия университет. Осъществява множество изложби, сред които: "Живописта като непрекъснат сценарий" (2022), Национална галерия, София; "Триади" (2021), ГХГ "Борис Георгиев", Варна; "Парейдолия. Портрети в постановка" (2018), One gallery, София; "Вертиго. Портрети без диагноза" (2018), Есенни изложби, Пловдив; "Пургаториум" (2012), галерия "Райко Алексиев", София; "Остатъчен образ" (2006), живопис, Narodni muzej Zajecar, Сърбия.

Велин Динев

Снимка: Галерия "Май"/Facebook

Велин Динев е Роден през 1938 в Нова Загора. Завършва Националната художествена академия, специалност "Текстил" през 1970 г. в София при проф. Марин Върбанов. Работил е като уредник в Художествена галерия "Димитър Добрович", Сливен, бил е и преподавател там.

През годините участва в множество общи изложби в Букурещ, Берлин, Будапеща, Париж и Лондон. Живее и твори в Сливен, но негови картини са притежание на колекционери от Германия, САЩ, Франция, Англия, Австрия, Китай и Русия. Носител е на Голямата награда "Сирак Скитник" за 2018 г.

Красимир Карабаджаков

Снимка: Красимир Карабаджаков/Facebook

Красимир Карабаджаков е една от личностите, които, по думите на проф. Свилен Стефанов, направиха 90-те години на ХХ век в нашето изкуство интересно време. Художникът притежава изключително освободено образно мислене, а експресионистичните му картини носят вулканична енергия и докосват границите на екзалтацията и провокацията. "Нещата са леко парадоксални при мен, от много места чопвам по парченце, по някой знак или порив, за да стане нещо" – споделя художникът.

Красимир Карабаджаков е роден през 1960 г. в Сливен, където и до днес предпочита да живее. Дипломира се в Националната художествена академия, специалност "Живопис", в класа на проф. Петър Михайлов. Той е един от петимата основатели на арт групата "Диско 95". Участва в множество изложби и кураторски проекти у нас и в чужбина.

Красимир Русев

Снимка: Съюз на българските художници

Красимир Русев е роден през 1964 г. Завършва специалност "Живопис" във Великотърновския университет при проф. Николай Русчуклиев. Сега е професор по живопис в същия университет. От 1991 г. Красимир Русев има множество участия в национални и международни изложби – в Полша, Англия, Япония, САЩ, Хърватия, Румъния, Белгия, Русия, Франция. Досега е представил повече от 30 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Носител е на награда за живопис на университета във Велико Търново, СБХ, от Националния конкурс "Алианц България" за живопис, скулптура и графика и др. Участвал е в над 15 творчески проекта в страната и чужбина.

Николай Янакиев

Снимка: БГНЕС

Николай Янакиев е роден през 1954 г. в град Дупница. През 1973 г. завършва Средно художествено училище за изящни изкуства в София, а през 1981 г. – Националната художествена академия, специалност "Живопис". Участва в международни форуми за изкуство: Международен панаир на изкуствата, Стокхолм, Международен панаир на изкуствата Базел, Швейцария, Международен панаир на изкуствата, Брюксел, Белгия, International images, Sewickles (Пенсилвания), САЩ, Международен панаир на изкуствата, Барселона, Испания; Фестивал на модерното изкуство, Каракас, Венецуела; Есенен салон, Париж, Франция; Световен фестивал на изкуствата, Йерусалим, Израел; EXPO, Милано, Италия; Симпозиум за модерно изкуство Simodart, Бургенланд, Австрия; Europ'Art, Женева, Швейцария и др. Организира над 100 самостоятелни изложби в България и в чужбина.

Носител е на наградите: "Златно перо" за принос към българската култура; Награда на Община Шумен в Национален конкурс за живопис. Голямата награда от изложба "Южна пролет", Хасково. Награда на ОХИ "Портрет", София. Почетен диплом от Международна художествена галерия "Хенри Танас", Торонто. Награда на журито в 6-а изложба на пластичното изкуство, Champs-Sur-Marne, Франция. Награда за живопис на Министерството на културата на 13 Международно биенале на хумора и сатирата в изкуството, Габрово.

Снимка: БГНЕС

Николай Янакиева е член на Съюза на българските художници, Международна академия "Греци – Марино", Италия, Асоциация SALON D'AUTOMNE, Париж, Франция. Включен е в Who is Who в изкуството за 1996/97, Лозана, Швейцария. Кавалер на Международната академия за съвременно изкуство, Белгия.

Произведения на Николай Янакиев притежават Националната галерия, СГХГ, държавни и общински художествени галерии в България, както и галерия "Уфици", Флоренция, Италия; музей "Мимара", Загреб, Хърватия; Национална галерия за изящни изкуства в Ла Валета, Малта; Колекция на ЮНЕСКО, Бургенланд, Австрия; Колекция "Лудвиг", Кьолн, Германия и частни колекции във Франция, Австрия, Германия, Финландия, Белгия, Италия, Русия, Гърция, Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Япония, Испания и др.