САЩ предлага още по-голяма награда за ареста на Николас Мадуро

САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи вчера американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс и БТА. В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа".

Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро.

Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар. Припомняме, че първоначално САЩ обявиха увеличена награда от 25 млн. долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро. Това стана в деня, в който той положи клетва за трети шестгодишен мандат. Церемонията беше помрачена от обвинения от страна на международната общност и лидерите на венецуелската опозиция.

Още: Партията на Мадуро с абсолютно мнозинство

Предложени бяха и награди за информация, която да доведе до ареста и/или осъждането на министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабейо. Има и нова награда в размер до 15 млн. долара за задържане на министъра на отбраната Владимир Падрино.

Обединеното кралство междувременно наложи санкции на 15 високопоставени венецуелски служители, включително съдии, членове на силите за сигурност и военни, съобщи BBC.

Тръмп vs Мадуро

Амбициите на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп да присъедини Гренландия към Щатите предизвикаха безпокойство сред европейските съюзници на Вашингтон. Докато републиканецът гледа на север, явно ще се сблъска с проблем в Карибско море. Встъпилият в длъжност "нов стар" президент на Венецуела, който не е признат от Съединените щати, нито от Европейския съюз - Николас Мадуро - също демонстрира териториални амбиции. Той заплаши с план бразилски военни да "освободят" Пуерто Рико от САЩ.

Още: САЩ повишиха наградата за ареста на Николас Мадуро

По думите му - трябва да се търси независимост на Пуерто Рико като територия на Съединените щати и да се противодейства на „колонизационния дневен ред на Севера“.

Думите на венецуелския диктатор, който е обвиняван, че е фалшифицирал изборната си победа и реалният президент всъщност е Едмундо Гонсалес Урутия (избягал в Испания след издадена заповед за арест), бяха изречени по време на закриването на Международния антифашистки световен фестивал в южноамериканската страна. На него присъстваха хора, носещи знамена на различни нации, включително и на Пуерто Рико. Мадуро помоли хората, държащи знамената на Пуерто Рико и Куба, да излязат на сцената, след което поиска да бъде изпълнена патриотична песен.

Още: Венецуела задържа "американски наемници"