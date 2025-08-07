Тръмп отрязва Путин: Ще говорим само ако той се срещне със Зеленски (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с руския президент Владимир Путин само ако руският му колега се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски. Това разкритие прави вестник „Вашингтон пост“. „Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да се проведе срещата“, каза служител на Белия дом пред The Post. „Не е определено място за това“, уточни той.

Още: Среща на 4 очи: Путин е подготвил капан и чака Тръмп да влезе

По-рано през деня Москва заяви, че Русия и САЩ са се споразумели „по принцип“ да проведат лична среща между Путин и Тръмп. „Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да се проведе срещата“, каза служител на Белия дом пред The Post. „Постигнато беше принципно споразумение за провеждане на двустранна среща на върха през следващите дни, тоест среща между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп“, каза помощникът на Путин Юрий Ушаков, твърдейки, че споразумението е направено „по предложение на американската страна“.

Още: NYT: Путин ще се откаже от украински земи, но ще поиска нещо по-важно

Всъщност Белият дом не беше потвърдил двустранна среща – нито пък Тръмп я спомена по време на пресконференция в сряда, на която говори за евентуална тристранна среща с президентите на САЩ, Русия и Украйна. Въпреки това, Тръмп не беше оптимист относно перспективата за тристранна среща, отбелязвайки, че е „бил разочарован и преди“ от обещанията на Москва за търсене на мир.

През последните седмици недоволството му се засили от обещанията за мир на Путин, които бяха последвани от ожесточени удари срещу украински цивилни. „Той говори мило, а после бомбардира всички“, каза Тръмп. В сряда американският президент заяви, че ще разбере „в рамките на няколко седмици, а може би и по-малко“, дали Путин е сериозен в намеренията си да сложи край на войната.

Още: Тръмп е обявил, че Путин е готов за преговори, но само ако включват размяна на територии

Тристранна среща САЩ – Русия – Украйна би представлявала голяма стъпка към край на войната. Никой друг световен лидер – включително и бившият президент Джо Байдън, не е успял да събере двете враждуващи страни в една стая след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. Кремъл обаче все още се съпротивлява на идеята за среща с Тръмп, в която да участва и Зеленски.

Готов ли е Путин за среща със Зеленски?

В изявление от тази вечер обаче, Путин обяви, че няма нищо против да се срещне с украинския президент. Запитан за това след среща с главата на ОАЕ, руският лидер обяви, че няма нищо против срещата, но, за да се случи, трябвало да бъдат изпълнени „определени условия“.

Putin said he has nothing against meeting with Zelensky, but according to the war criminal, certain conditions must be met — and they are "still a long way off."



However, he expressed interest in meeting with Trump, naming the UAE as one of the possible locations. pic.twitter.com/nzBHVS3XdY — WarTranslated (@wartranslated) August 7, 2025

„Нееднократно съм казвал, че нямам нищо против по принцип, това е възможно. Но, за да се случи това, трябва са бъдат изпълнени определени условия. За съжаление, ние все още сме далеч от тези условия“, обясни Путин.

Още: Путин: Имаме много приятели, така че ето едно подходящо място за срещата ни с Тръмп