След митата на Тръмп: Индийските нефтопреработвателни предприятия се отдръпват от руския петрол

След налагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на допълнителни мита срещу Индия в размер на 25%, с което общо митата на САЩ срещу Ню Делхи сега възлизат на 50%, индийските държавни нефтопреработвателни заводи спряха закупуването на руски петрол, предава Bloomberg. Източници на агенцията уточняват, че става въпрос за компаниите Indian Oil Corp. , Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp.

В същото време официално Ню Делхи не е дало никакви указания на нефтопреработвателните заводи да прекратят закупуването на суровини от Русия, а правителството на Нарендра Моди се противопоставя на митата на Тръмп.

Държавните нефтопреработвателни компании в Индия засега се отказват от покупки на руски суров нефт, според хора, които имат пряко знание за плановете за доставки на компаниите, тъй като Вашингтон засилва натиска върху Ню Делхи по отношение на потоците с вълна от строги тарифи. Компании като Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. планират да пропуснат спот покупките на суров петрол в предстоящия цикъл на закупуване, докато не получат ясни указания от правителството, казаха източниците, които пожелаха да останат анонимни, тъй като не са упълномощени да говорят публично. В четвъртък IOC закупи пет милиона барела петрол от САЩ, Бразилия и Либия, което е поредната от поредица покупки за относително бърза доставка.