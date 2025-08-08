Войната в Украйна:

Паника в Русия: Нова операция "Паяжина" при военни обекти

Куп съобщения с предупреждения за моторни превозни средства, от които се изстрелват FPV дронове в две руски области - Ростовска и Саратовска - заляха Телеграм. Информацията е, че има забелязани автомобили/камиони, от които този вид дронове се изстрелват - плюс молби ако някой види такъв случай, да докладва на отговорните руски власти къде точно е забелязал да се случва, както и регистрационния номер на съответното превозно средство, от което се изстрелват дронове.

За Саратовска област предупреждението е за руската авиобаза "Енгелс-2", където имаше базирани и руски стратегически бомбардировачи. За момента обаче няма потвърждение за някакви удари, губернаторът на областта Роман Бусаргин не е коментирал нищо в официалния си канал в Телеграм - Още: Операция "Паяжина" е страшният руски кошмар: Москва гради защитни структури в авиобазите си (СНИМКИ)

Същевременно губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщава за отразена атака с дронове в Милерово, където обаче избухнал пожар, подпалена е цистерна-резервоар с бензин. Не е ясно къде точно е станало - но в Милерово също има руско военно летище. Няма пострадали, добавя Слюсар.

Руска въздушна атака в Украйна

В Киевска област е имало руска атака с дронове, в Бучанския район. Ранени са 3 жени - на 80, 56 и 16 години. По предварителна информация не става въпрос за сериозни травми - изглежда говорим за семейство. Има обаче избухнал пожар в частна къща, нанесени са щети:

