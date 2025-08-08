Паника в Русия: Нова операция "Паяжина" при военни обекти

Куп съобщения с предупреждения за моторни превозни средства, от които се изстрелват FPV дронове в две руски области - Ростовска и Саратовска - заляха Телеграм. Информацията е, че има забелязани автомобили/камиони, от които този вид дронове се изстрелват - плюс молби ако някой види такъв случай, да докладва на отговорните руски власти къде точно е забелязал да се случва, както и регистрационния номер на съответното превозно средство, от което се изстрелват дронове.

За Саратовска област предупреждението е за руската авиобаза "Енгелс-2", където имаше базирани и руски стратегически бомбардировачи. За момента обаче няма потвърждение за някакви удари, губернаторът на областта Роман Бусаргин не е коментирал нищо в официалния си канал в Телеграм - Още: Операция "Паяжина" е страшният руски кошмар: Москва гради защитни структури в авиобазите си (СНИМКИ)

Същевременно губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщава за отразена атака с дронове в Милерово, където обаче избухнал пожар, подпалена е цистерна-резервоар с бензин. Не е ясно къде точно е станало - но в Милерово също има руско военно летище. Няма пострадали, добавя Слюсар.

Още: Украинските санкции срещу руския петрол: Гори поредна руска рафинерия след удар с дронове (ВИДЕО)

Russian sources report FPV drones being launched from cars, similar to the June 1 “Pavukyna” operation against airfields. They urge calling police with the location if such vehicles are spotted. An alert has been declared at Engels airbase. https://t.co/s55NdaiLuE pic.twitter.com/YPbLibU9gU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2025

Руска въздушна атака в Украйна

В Киевска област е имало руска атака с дронове, в Бучанския район. Ранени са 3 жени - на 80, 56 и 16 години. По предварителна информация не става въпрос за сериозни травми - изглежда говорим за семейство. Има обаче избухнал пожар в частна къща, нанесени са щети: