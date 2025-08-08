Войната в Украйна:

Тръмп се изясни за срещата с Путин и вторичните санкции (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския лидер Владимир Путин дори ако той не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски. Освен това Тръмп отговори и на въпрос дали 8 август остава краен срок по отношение на ултиматума за реален напредък към мир в Украйна от руска страна.

На журналистически въпрос дали Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да си осигури среща с президента на САЩ, Тръмп отговори: "Не, не трябва. Не". И това изявление дойде след като и Politico публикува материал, според който от Белия дом са поставили условие Путин първо да се срещне със Зеленски, преди да има среща с Тръмп:

И още - на изричен въпрос дали 8 август остава краен срок за Путин да се съгласи да има спиране на огъня, американският президент отговори: "Зависи от него. Ще видим какво ще каже, аз съм много разочарован" - Още: NYT: Путин ще се откаже от украински земи, но ще поиска нещо по-важно

Путин каза вчера, че се надява да се срещне следващата седмица с американския си колега Доналд Тръмп, вероятно в Обединените арабски емирства, въпреки че представител на Белия дом изрази съмнения, че срещата ще се състои, освен ако лидерът на Кремъл не се съгласи да се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски.

Путин направи това изявление малко преди крайния срок, поставен от Белия дом на Москва да покаже напредък за прекратяването на продължаващата над 3,5 години война в Украйна или да понесе допълнителни икономически санкции, припомня БТА.

Още: Тръмп е обявил, че Путин е готов за преговори, но само ако включват размяна на територии

