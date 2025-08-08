Влизат в сила нови мерки срещу необоснованото поскъпване при въвеждане на еврото

Важни промени, които имат за цел предотвратяне на необосновано покачване на цените след приемане на еврото, влизат в сила от днес, съобщи bTV. Комисията за защита на потребителите и Антимонополната комисия ще следят стриктно за случаи на нереалистично поскъпване на хранителни стоки, във връзка с предстоящото приемане на еврото. Те ще проверяват дали увеличенията се дължат на независещи от търговците фактори като разходи за производство, доставка и съхранение. При липса на основание, нарушителите ще бъдат глобявани.

Още: Мека хунта ще доведе до фалиране на бизнеса: Икономисти в сблъсък какво ще стане след приемане на еврото

Какви са мерките?

Търговци с годишен оборот над 10 милиона лева ще са задължени да публикуват всеки ден до 7 часа сутринта на своите интернет страници цените на продуктите от "голямата потребителска кошница" — списък с около 500 стоки и услуги. Неспазването на това изискване ще води до санкции.

Още: Кой ще употреби КЗК и КЗП на прага на еврото: БНБ с притеснения

Комисията за защита на потребителите ще се грижи за добрата информираност на гражданите чрез публикуване на цените на всички големи търговци на своя официален сайт, за да гарантира прозрачност и достъпност на данните.

От 8 ноември всички търговци ще трябва да обозначават цените си както в лева, така и в евро, като неспазването на това изискване ще бъде санкционирано.

Средният бизнес в страната активно се подготвя за въвеждането на еврото, като обновява софтуерите и касовите апарати за работа с новата валута. Разходите по тази адаптация са за сметка на дружествата, но осигуряването на спокойствие и удобство за клиентите е приоритет.

Асоциацията на нехранителните вериги обаче изразява притеснения относно някои "неясноти" в закона и начина, по който ще се осъществяват проверките от контролните органи с разширени правомощия.

Още: Левовете в евро: Какво трябва да знаем за двойното обозначаване на цените

Комисията за защита на потребителите увери, че продължава активната работа по проверки на етикетите и информирането на потребителите. След обнародването на закона, официалният сайт на КЗП ще бъде достъпен с актуална информация за всички заинтересовани граждани.