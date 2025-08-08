Войната в Украйна:

Зеленски: Войната засяга целия континент, Европа трябва да има тежест в преговорите (ВИДЕО)

08 август 2025, 00:47 часа 248 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски се обяви за по-голямо европейско влияние в сегашните преговори между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна. Той направи това по време на традиционното си вечерно видеообръщение. „Всички решения, които трябва да бъдат взети, за да се сложи край на тази война и да се гарантира сигурността, всъщност засягат цяла Европа“, каза президентът на Украйна.

„Всички партньори разбират кой трябва да предприеме стъпки, за да сложи край на тази война. Това е война на Русия, това е агресия на Русия и именно Русия трябва да се съгласи на примирие и да се ангажира с истинска дипломация, която може да гарантира мира. Украйна има недвусмислена подкрепа и аз съм изключително благодарен на всички наши партньори за това. Всички са съгласни, че войната на Русия срещу Украйна е война в Европа и срещу Европа. Всяко решение, което ще бъде взето, за да се сложи край на тази война и да се гарантира сигурността, засяга цяла Европа, а не само една страна“, категоричен е той.

„Ето защо гласът на Европа трябва да има тежест в тези процеси. Ние координираме с нашите европейски лидери както нашите разговори и срещи, за да съгласуваме всички позиции, така и работата на всеки от нас с други лидери, за да гарантираме, че позициите на Европа са защитени. Планираме определени срещи на континента“, уточни Зеленски.

Разговор и с Мелони

След телефонни разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Зеленски е говорил и с италианския премиер Джорджа Мелони. „Беше ползотворна среща, на която споделихме обща визия за това как да постигнем истински и справедлив мир. Обменихме подробности за нашите последни контакти с други лидери. За Украйна е важно нашите партньори да са добре информирани за ситуацията. Всички ние искаме ясно определено и сигурно бъдеще за Европа“, обясни той.

„Джорджа твърдо подкрепя позицията, че европейските лидери трябва да се включат в дипломатическите усилия заедно със САЩ за установяване на мир. Тази война се води на европейския континент, Украйна се движи към членство в ЕС, Европейският съюз ще участва в възстановяването на страната ни след войната. Ето защо гласът на Европа трябва да бъде абсолютно взет под внимание. Координирахме следващите си стъпки, включително контактите с президента Тръмп, и се съгласихме да поддържаме връзка“, съобщи Зеленски, като благодари на Мелони за принципната й позиция и непоколебима подкрепа.

Кремъл обяви днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да преговаря с руския президент Владимир Путин следващата седмица за прекратяване на войната в Украйна. От Белия дом обаче стана ясно, че Тръмп е готов да се срещне с Путин само ако руският президент се съгласи да говори със Зеленски.

Елин Димитров
