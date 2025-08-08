Бивш треньор на Лудогорец падна от Левски и се ядоса на журналистически въпрос за бавене на игра

Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас говори след поражението на своя отбор от Левски в първи двубой от третия кръг на Лига на конференциите. На пресконференцията бившият наставник на Лудогорец се изнерви на журналистически въпрос относно лежането на терена от страна на гостите в определени моменти от срещата. Специалистът смята, че "сините" ще са фаворит дори този мач да се играе 20 пъти.

Дамбраускас: Бавене? Вие се шегувате

"Поздравявам Левски за победата. Получи се добър мач, тактически мач, дойдохме с план. Въпреки че се връщаме със загуба, мога да поздравя моите футболисти. Левски е топ отбор, имаше моменти, в които те контролираха играта и такива, в които ние я контролирахме. Усещам, че можехме да направим повече, особено в последната третина, но мога да похваля момчетата ми. Вярвам, че домакините могат да са благодарни на феновете си - за гола и преднината. Съмнявам се, че щеше да е същото, ако атмосферата беше различна. През второто полувреме имахме два много добри шанса, но за нещастие не ги реализирахме", заяви Дамбраускас след загубата на Сабах от Левски.

"Винаги е добре да имаш гол преднина, отколкото да нямаш. Това искаше Левски и го постигна. За нас ще е по-трудно, разбира се, но имаме 90 минути у дома. Трябва да вземем урок от днешния мач. Нашият тим е много млад - 18 години, Левски има над 100-годишна история. И 20 пъти да играем, Левски винаги ще бъде фаворит. Бавене на времето? Абсурдно е да ме питате това. Мачът се игра 100 минути, имаше умора, пътувахме до София от Баку, това не е като да излезеш за десет минути от хотела до стадиона. Приемам въпроса ви като шега, но във всяка шега има малко истина. Вижте футболистите ми, те наистина имаха нужда от лекарска помощ. Гледаме световни първенства, Шампионска лига, всеки отбор гони своята цел, всеки иска да спечели мача. Ако Левски играе с Брага в подобна ситуация, бих искал тогава да видя какво ще кажете. Вие коментирате само играчите на Сабах, но не и тези на Левски, които също имаха нужда от смени", изнерви се той.

