Кой има имен ден днес, 8 август 2025 г. Честито!

На 8 август 2025 г. имен ден ден празнуват всички, които носят името Мирон и производните му. Свети Мирон се родил на остров Крит, тук получил и възпитанието си. Той се оженил още твърде млад. Неговото главно занятие било земеделието, при което, изкарвайки своя хляб “с пот на лицето си”, свети Мирон хранел не само себе си, но и другите, като раздавал на бедните от това, което придобивал. Заради тези негови трудове, Господ благословил свети Мирон.

Имени дни през август 2025 г.

Честит имен ден! Нека здравето, щастие и красотата винаги присъстват в живота и всеки един твой ден! Бъди честит и благословен!

***

Весел празник! Да ти е широка душата и сърцето, за да могат да съберат цялата любов, която заслужаваш! Дните ти да са изпълнени със светлина, добрина и късмет!

***

Честит имен ден! Виното да е сладко, трапезата богата, сърцето - пълно с любов! Бъди щастлив и незаменим за тези, които те обичат!

***

Честит имен ден! Бъди усмихната и светла, като Слънцето, красива и загадъчна като Луната! Нека се сбъднат всички твои най-съкровени желания!

***

Честит празник! Весело да си изкараш и с никой да не се караш! Сега ти е паднало да се веселиш, но утре да не съжалиш? Бъди разумен, умен и щастлив, на своя миг се наслади!

Имени дни 2025 г.