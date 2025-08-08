Финансовият министър на САЩ обясни защо Тръмп удря с мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита върху индийски стоки заради купуването на руски петрол от Индия. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за телевизия "Фокс нюз", предаде Ройтерс и БТА. Още: Тръмп готов да удари с високи мита и компютърните чипове (ВИДЕО)

Митата на Тръмп

"Президентът Тръмп използва митата като инструмент на външната политика, като налага вторични мита на Индия заради покупката на руски петрол", заяви финансовият министър в предаването "Спешъл репорт с Брет Байър" на телевизията.

На въпрос дали САЩ биха могли да наложат допълнителни мита и върху китайските стоки заради покупката на руски петрол от Пекин, Бесънт отговори, че Тръмп оставя отворени всички възможности за спиране на войната в Украйна и "митата за Китай биха могли да бъдат обсъдени в даден момент".

Припомняме, че говорител на Европейската комисия обяви, че Европейският съюз ще спре за срок от шест месеца прилагането на планираните контрамерки срещу американските мита, които трябваше да влязат в сила тази седмица, информира Си Ен Би Си. "На 27 юли 2025 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп постигнаха споразумение за тарифите и търговията", каза в комюнике говорителят на ЕК по въпросите на търговията. Според него споразумението възстановява "стабилността и предвидимостта за гражданите и бизнеса от двете страни на Атлантика".

Преди малко повече от седмица след среща между Тръмп и Урсула фон дер Лайен в Шотландия, двамата обявиха постигането на търговско споразумение, предвиждащо 15 процента мита върху европейския износ за САЩ. Съгласно споразумението ЕС пое ангажимент за закупуване на енергия на стойност 750 млрд. долара и за допълнителни инвестиции в САЩ в размер на 600 млрд. долара. Ставката от 15 процента засяга по-голямата част от европейския износ за САЩ и ще се отнася и до автомобилната индустрия. Митата върху стоманата и алуминия ще останат 50 процента.

